Tasas por las nubes: automotrices sostienen financiación al 0%, pero evalúan continuidad para septiembre

Las marcas muestran cautela, aunque la mayoría coincide en sostener sus planes de financiamiento en el corto plazo.

Las automotrices se mantienen agresivas con la tasa al 0%,

Las automotrices fueron muy agresivas con la tasa al 0% para apalancar las ventas. Esta medida, destacada tanto por concesionarios como por las propias marcas, fue señalada como uno de los factores que impulsó el crecimiento del sector durante este año.

Sin embargo, en un contexto de mayor volatilidad financiera, con el Gobierno convalidando tasas altas en las licitaciones de letras, el escenario cambió: este factor terminó arrastrando al mercado financiero en su conjunto.

Analistas habían advertido que, si bien un incremento de tasas podía ser útil para sostener el tipo de cambio , también existía el riesgo de enfriar la actividad en distintos sectores.

Frente a este panorama, las automotrices muestran cautela, aunque la mayoría coincide en sostener sus planes de financiamiento en el corto plazo . “En agosto vamos a sostener la tasa cero, aun poniendo una parte nosotros, para mantener las condiciones”, aseguraron desde una marca del sector. Desde otra empresa agregaron: “Vamos a estar evaluando cómo seguimos”.

Respuestas similares se repiten entre las compañías consultadas. “Los planes suelen ser anunciados con las listas de precios, con lo cual, de haber una modificación, será recién el próximo mes. Por ahora seguimos” , señalaron en otra automotriz, dejando abierta la posibilidad de cambios en los planes de financiación.

Marcas como Renault, Stellantis, Chevrolet, Nissan, Volkswagen y Ford mantienen o amplían sus ofertas de créditos sin interés con montos que van desde los $10 hasta los $25 millones, dependiendo del modelo y la marca.

En la misma línea, una firma indicó que “está todo en proceso de análisis”, mientras que otra reafirmó que “mantendrán la tasa cero en agosto y, llegado el momento, se evaluará la continuidad en septiembre”.

Por el momento, Toyota Argentina es la única terminal que no participa de esta estrategia por una decisión comercial.

Estas herramientas volvieron a ganar protagonismo desde abril de 2024, cuando comenzaron a aplicarse con el objetivo de frenar la caída del mercado, que durante el primer trimestre mostró una baja del 35% interanual.

Ofertas destacadas de las automotrices

Renault

A través de Mobilize Financial Services, ofrece:

Kwid: hasta $10.000.000 en 12 cuotas fijas, tasa 0% (TNA)

Kardian: hasta $13.000.000 en 12 cuotas fijas, tasa 0%

Kangoo Express: hasta $12.000.000 en 18 cuotas fijas, tasa 0%

En paralelo, desde su canal online Renault Store:

Kwid: hasta $12.000.000 en 12 cuotas fijas, tasa 0%

Kardian: hasta $15.000.000 en 12 cuotas fijas, tasa 0%

Grupo Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, DS, Jeep, RAM)

Peugeot:

Toda la gama: hasta $12.000.000 a 12 meses, tasa 0%

Modelos 208 GT, 2008 GT y 2008 Allure: hasta $16.000.000 a 18 meses, tasa 0%

Citroën:

Gama completa: hasta $12.000.000 a 12 meses, tasa 0%

Modelos Berlingo VU, C3 Aircross T200 y Basalt T200 Shine: hasta $16.000.000 a 18 meses, tasa 0%

Fiat:

Gama completa: hasta $15.000.000 a 24 meses, tasa 0% en UVA

Alternativa: hasta $20.000.000 (80% del valor) en 12 meses, UVA

Fija a 18 meses: hasta $10.000.000, tasa 0%

Titano: hasta $20.000.000, tasa 0%

DS Automobiles:

Toda la gama: hasta $22.000.000 en 12 meses, tasa 0%

DS7: alternativa en UVA hasta $40.000.000 a 12 meses, tasa 0%

Jeep:

Renegade, Compass y Commander: hasta $10.000.000 a 18 meses, tasa fija 0%

También línea UVA: hasta $30.000.000 a 12 meses, tasa 0%

Versiones Renegade Willys, Sport AT y Commander 1.3 Limited AT: hasta $20.000.000 a 12 meses, tasa fija 0%

RAM:

Rampage: hasta $10.000.000 a 18 meses, tasa fija 0%

UVA: hasta $30.000.000 a 12 meses, tasa 0%

Chevrolet Argentina

Onix, Onix Plus, Tracker, Spin y Montana: hasta $12.000.000 a tasa 0%

S-10: hasta $20.000.000 a tasa 0%

Trailblazer: hasta $25.000.000 a tasa 0%

Spark EUV (eléctrico): hasta $18.000.000 a tasa 0%

Nissan Argentina

Frontier X-GEAR: hasta $24.000.000 a 24 meses, tasa 0%

Frontier XE, Platinum y PRO-4X: hasta $20.000.000 a 18 o 24 meses, tasa 0%

Toda la gama Frontier: hasta $20.000.000 a 12 meses, tasa 0%

X-Trail: hasta $20.000.000 a 12 meses, tasa 0%

Kicks, Versa y Sentra: hasta $15.000.000 a 12 meses, tasa 0%

Volkswagen Argentina

Polo: hasta $13.500.000 a 18 meses, tasa fija 0%

Amarok: hasta $18.000.000 a 18 o 24 meses, tasa fija 0%

Amarok Trendline 4x2: hasta $18.000.000 a 12 meses, tasa fija 0%

Ford Argentina