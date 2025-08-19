Un joven recibió un trasplante de corazón en el Hospital Garrahan y evoluciona favorablemente







El joven santafesino estaba en emergencia nacional en la lista del INCUCAI. La compleja cirugía involucró a más de 50 profesionales.

Un adolescente de 16 años, diagnosticado en 2022 con una miocardiopatía dilatada, recibió a comienzos de agosto un trasplante de corazón en el Hospital Garrahan. El joven, oriundo de una localidad santafesina, estaba en lista de espera del INCUCAI en situación de emergencia nacional para un trasplante cardíaco.

“El trabajo interdisciplinario fue esencial para el éxito de la cirugía e involucró a todo el hospital en el proceso. La ablación e implante requieren la coordinación minuciosa entre equipos altamente calificados y la tecnología con la que contamos”, explicó el doctor Guillermo Moreno, director médico adjunto del Hospital Garrahan.

El chico practicaba fútbol y parecía estar sano hasta que, en un examen médico rutinario previo a un partido, se le detectó una falla cardíaca. Con el paso del tiempo su salud se deterioró y desarrolló insuficiencia cardíaca severa con arritmias.

Cómo se desarrolló el caso En mayo de 2025 realizó una interconsulta por Telemedicina con el Garrahan, donde fue evaluado por especialistas. Durante las semanas siguientes atravesó varias internaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI 35) hasta que el 7 de agosto fue asistido con un ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), lo que permitió estabilizar su situación hemodinámica y llegar en mejores condiciones al trasplante.

hospital garrahan.jpg El joven ingresó al quirófano a comienzo de agosto. Finalmente, a comienzos de agosto ingresó al quirófano conectado a ECMO periférico y recibió el trasplante cardíaco. En la intervención participaron más de 50 profesionales del Garrahan, entre ellos la doctora Dora Haag, jefa de Trasplante Cardíaco, y los cirujanos Javier Cornelis, Pablo Ruffa, Ignacio Berra, Luis Quiroga y Juan Manuel Torrillas, junto con enfermeros, anestesiólogos, instrumentadoras, especialistas en ECMO, hemoterapia y terapia intensiva.

El adolescente fue extubado apenas 10 horas después del trasplante y actualmente evoluciona de manera favorable. Si su recuperación se mantiene, podría recibir el alta médica en los próximos días.