The Beatles anuncian el regreso de "Anthology" con el 'Volumen 4' y una serie documental en Disney+

La especulación sobre qué producto importante de The Beatles lanzaría Apple Corps como el gran lanzamiento anual de primavera del grupo ya pueden terminar: se trata de una reedición de todos los componentes de "Anthology" , el proyecto retrospectivo multimedia de la banda de finales de los 90, con material adicional añadido tanto a la colección musical como a la serie de televisión. El documental ahora se podrá ver como una serie en streaming en Disney+ .

Para los paquetes de música en LP, CD y digital, este se presentará en forma de una "Anthology 4" en la caja, que incluirá 13 maquetas y grabaciones de sesión inéditas, junto con otras tomas descartadas que ya aparecieron en las ediciones de lujo de la banda en los últimos años.

Para la serie documental, esto implica un noveno episodio reeditado que se suma a los ocho originales que se emitieron por primera vez en 1995.

El libro “Anthology” de los Beatles también se reeditará en una edición de tapa blanda con motivo del 25.° aniversario, aunque sin ningún material adicional más allá de las fotos y el texto que formaban parte de la impresión original del año 2000.

La reedición del libro será la primera de esta campaña, con un lanzamiento previsto para el 14 de octubre. Las colecciones musicales estarán disponibles a partir del 21 de noviembre (una semana antes del Black Friday) en vinilo, CD, descarga digital y streaming. Cinco días después, el 26 de noviembre, los tres primeros episodios de la serie documental remasterizada y ampliada estarán disponibles en Disney+.

Cómo será el nuevo episodio de la serie Anthology en Disney+

El nuevo Episodio Nueve de la serie documental, según el anuncio del martes, incluye imágenes inéditas del detrás de cámaras de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, reunidos entre 1994 y 1995 para trabajar en 'The Anthology' y reflexionando sobre su vida en común como los Beatles.

El documental ha sido restaurado y remasterizado por el equipo de producción de Apple Corps en colaboración con los equipos de Wingnut Films y Park Road Post de Peter Jackson, además de Giles Martin, cuyas nuevas mezclas de audio se escucharán en la mayor parte de la música.

La colección musical ampliada, que se lanzará bajo el sello "Anthology", estará disponible en un pack de ocho CD y un pack de vinilo de 12 LP, junto con las ediciones digitales. Esta caja incluirá 191 temas en total, de los cuales 36 se incluyen en el nuevo volumen "Anthology 4". Las nuevas incorporaciones han sido seleccionadas por Giles Martin, quien también remasterizó todo el material de los tres volúmenes de audio originales de "Anthology", publicados por primera vez individualmente en 1995-96.

Entre las inclusiones de "Anthology 4" se encuentran versiones remezcladas de "Free as a Bird" y "Real Love", dos canciones que se lanzaron junto con los lanzamientos originales de "Anthology", en las que demos de John Lennon de la década de 1970 fueron ampliadas y completadas como temas oficiales de los Beatles por Paul, George y Ringo. Estas remezclas de 2025 se describen como "revividas por su productor original, Jeff Lynne, utilizando voces de John Lennon desmezcladas". ("Now and Then", lanzado en 2023 como el tercero y aparentemente último de los sencillos póstumos de los Beatles, une esas dos canciones remezcladas de 1995 para formar la cara final de "Anthology 4").

Las 36 pistas de “Anthology 4” son una mezcla de las 13 pistas inéditas y números que hasta ahora aparecieron en sets de lujo que celebraban álbumes como “Abbey Road”, “Let It Be”, el Álbum Blanco, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” y “Revolver”, además de un par del lanzamiento digital limitado “The Beatles Bootleg Recordings 1963”. La mayoría de las pistas inéditas son de las sesiones de los Beatles de principios y mediados de los 60 para álbumes que aún no han recibido el tratamiento de lujo completo, como todo desde “Revolver” en adelante en la cronología del catálogo.