Polémicas declaraciones de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero: "No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan"







Se trata de la legisladora del PRO Carmen Álvarez Rivero. Sus afirmaciones se dieron en el marco del debate del proyecto de emergencia pediátrica.

La senadora PRO, Carmen Álvarez Rivero. Captura de TV

La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero, aliada del oficialismo, volvió a estar en el centro de la polémica. La legisladora dijo que no creía que "los niños argentinos tengan derecho a venir al Hospital Garrahan a ser curados" y hubo un repudio generalizado.

Las declaraciones de Álvarez Rivero se dieron en el marco del debate del proyecto de emergencia pediátrica, que obtuvo dictamen y será tratado la próxima semana en el recinto. En ese contexto, la senadora afirmó: “Ese derecho no lo conozco en ningún lado” y planteó que "la salud es de gestión provincial. Es una bola de nieve, es cada vez peor. Es una realidad general".

La frase provocó inmediatas respuestas. La presidenta de la comisión de Salud, Lucía Corpacci, le refutó: "Todos tienen derecho a la atención". A esto se sumó la senadora Guadalupe Tagliaferri que recordó que la Constitución Nacional establece que se debe garantizar la salud.

Marcha Garrahan 17-7. El Senado dictaminó a favor de la emergencia pediátrica. Mariano Fuchila Álvarez Rivero dijo que fue malinterpretada Otro que salió al cruce fue Martín Lousteau: "Un país es injusto cuando el acceso a la atención depende del lugar donde uno nace. Decir que los niños con patologías graves no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan muestra cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona", expresó.

"No puedo imaginar cómo alguien puede decirles a padres que sus hijos no tienen derecho a un hospital de alta complejidad porque nacieron en otro lugar", agregó.

Ante esta situación, Álvarez Rivero volvió a pedir la palabra, pero su turno quedó casi para el final del debate: "Fui malinterpretada. Porque los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto", aclaró. "No podemos dejar de entender que la competencia es provincial, y que haya un hospital pagado por todos... Hay que decir la verdad: le provee más servicios a la Ciudad y al AMBA. Esa es la mayoría. Esa es la atención mayoritaria", insistió.