La canasta de Kicillof: ganadores y perdedores del reparto de fondos

Cabe mencionar que fue justamente el CUD lo que hizo peligrar en un momento la aprobación de la ley de leyes ya que los intendentes pusieron como límite la pérdida de un 5% en la comparativa del último año a este.

La lectura fue clara. Sucede que en el reparto hacia los 135 distritos, 85 municipios (el 63%) cayeron en el porcentual con respecto al 2022 y solo 49 ganaron. Tandil fue el único que no tuvo modificaciones de un calendario a otro y mantuvo el mismo número.

De esos 85, 34 sufrieron la baja más grande permitida por la ley de 5%. En su enorme mayoría distritos del interior, con la excepción de Merlo.

“Desde hace mucho tiempo los municipios del interior van absorbiendo responsabilidades que son de la Provincia y no siempre tienen los recursos para la seguridad, el auxilio en educación y la salud. Los recursos van disminuyendo progresivamente”, le dice a Ámbito el senador bonaerense de Juntos, Alejandro Cellillo.

En la misma línea, Franco Flexas (UCR), intendente de General Viamonte, tercer distrito más favorecido (el primero de los opositores) con una diferencia del 14% a favor con respecto al 2022, asegura en diálogo con este medio que “discutir el CUD es discutir migajas o el vuelto de todo lo que tiene que ver con la recaudación nacional y provincial. Los municipios atendemos cada vez más cosas para las que deberíamos tener más cantidad de recursos. Pero lo cierto es que deberíamos saltear esta discusión y dar la de las autonomías municipales”.

Al tope de la lista de los más favorecidos se ubicó el municipio de Alberti, donde manda Germán Lago (Frente de Todos), quien acumuló una suba del 22% para las arcas locales; mientras que el segundo lugar quedó para Escobar (16,6%), distrito comandado a distancia por el funcionario nacional Ariel Sujarchuk (FdT).

Dentro del Conurbano, el municipio con mayor aumento registrado fue General San Martín (10,3), también con la referencia nacional, gracias al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Para Andrés De Leo, senador bonaerense de la Coalición Cívica, “la discrecionalidad quedó marcada con el censo de 2010 de La Matanza, con lo cual en 2023 todavía no tenemos datos del nuevo censo. Siempre existe la sospecha de que no hay transparencia en indicadores como las camas. Y no es menor ver que hoy hay distritos que están negociando para pasar sus hospitales municipales a la órbita provincial, como sucede en Luján, lo que podría beneficiarlos”.

Otro número que no pasa desapercibido es el de Lomas de Zamora. El distrito manejado por el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, es el tercero de los municipios del GBA con mayor suba (4,3), pero con un acumulado en los últimos años de casi un 20%.

Como contrapartida, entre los que más perdieron del Conurbano, después de Merlo, se encuentran Ezeiza, Hurlingham y Esteban Echeverría con entre un 4,1% y un 4,2%.