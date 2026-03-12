La UBA declaró la emergencia presupuestaria para 2026 y reclamó al Gobierno cumplir con la Ley de Financiamiento + Seguir en









El Consejo Superior advirtió que el Presupuesto no contempla la Ley de Financiamiento Universitario ni la actualización de gastos.

La universidad pidió a Capital Humano y Economía ajustar las partidas y alertó por salarios y el sistema de salud.

El Consejo Superior de la Universidad (UBA), declaró este jueves la emergencia presupuestaria para el 2026, en materia de los salarios de trabajadores docentes y no docentes y profesionales de la salud.

Desde la universidad advirtieron con preocupación que el Presupuesto nacional para 2026 no incorporó lo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario, ni contempla una actualización de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento.

Por ello, el Consejo Superior aprobó una resolución en la que reclama a los ministerios de Capital Humano y de Economía una actualización urgente del presupuesto, acorde al nivel de inflación. El pedido pone especial foco en las partidas vinculadas al área de salud.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial, sancionada en dos oportunidades por el Congreso, busca asegurar recursos para el sostenimiento del sistema de universidades nacionales y mejorar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras.

Además, la norma fija como prioridades el fortalecimiento de la infraestructura universitaria, la ampliación de las becas estudiantiles, el financiamiento de los colegios preuniversitarios y el impulso de las actividades de docencia, investigación, extensión e internacionalización.

Ley sancionada pero incumplida El Consejo Superior recordó que en octubre de 2025 ya había solicitado al Poder Ejecutivo la promulgación y aplicación de la ley. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno nacional no avanzó con su implementación, lo que llevó a las universidades públicas, incluida la UBA, a iniciar acciones judiciales. En la resolución también se subraya que la puesta en marcha de la norma permitiría contar con un presupuesto adecuado para sostener las tareas de docencia, salud, investigación y extensión en todo el sistema universitario argentino. La educación pública, cuna de casi el 80% de todos los médicos recibidos Casi el 80% de los médicos y más del 90% de los odontólogos y veterinarios de la Argentina, salen de la universidad pública. Para continuar con este número tan representativo de la salud argentina, "resulta indispensable contar con asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan planificar y sostener las actividades universitarias”, como afirma la resolución dictada este jueves.

