5 de marzo 2026 - 13:50

Docentes de la UBA irán a paro indeterminado por la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario

Desde AGD-UBA exigieron "el pago del 51% que el Gobierno debe" a la par de que se cumpla la ley". La medida de fuerza incluirá marchas y clases públicas, entre otras acciones de difusión.

La medida de fuerza será a partir del próximo 16 de marzo e incluirá marchas y clases públicas.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un paro por tiempo indeterminado a partir del próximo 16 de marzo. Será en reclamo de que el Gobierno cumpla con lo ordenado en la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado y respaldada por la Justicia.

La medida de fuerza incluirá movilizaciones, clases abiertas en distintas instituciones dependientes de la UBA y la organización de una marcha federal en defensa de la educación pública.

“No volveremos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla le ley vigente”, advirtió el personal aglutinado en la Asociación Gremial De Docentes (AGD-UBA), que anunció un plan de lucha como respuesta a la situación que atraviesa la casa de estudios.

Además, indicaron que se mantienen "en estado de deliberación permanente" y convocaron a una nueva asamblea para el 20/3 "cuyo carácter estará condicionado al resultado del congreso de Conaduh".

En paralelo, anunciaron que realizarán "acciones centralizadas desde AGD UBA en todas las facultades y colegios para visibilizar el reclamo" como clases públicas a modo de difusión del conflicto.

Embed - AGD UBA on Instagram: "Resoluciones de la asamblea de AGD UBA A) Mandato al congreso de Conadu Histórica Paro universitario, a partir del 16 de marzo, por tiempo indeterminado hasta ganar 1. No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente. Plan de lucha nacional, con paros, movilizaciones (regionales y federal). Con acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de todo el país. Gazebos en la vía pública o esquina de cada facultad. Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública. 2. Nos mantenemos en estado de deliberación permanente y convocamos a nueva asamblea el 20/3 cuyo carácter estará condicionado al resultado del congreso de Conaduh. Promover la articulación con estudiantes y trabajadores no docentes en asambleas intergremiales e interclaustros. 3. Acciones centralizadas desde AGD UBA en todas las facultades y colegios para visibilizar el reclamo. Si se realizan clases públicas que tengan como propósito la difusión del conflicto sin dictado de temas del programa. 4. Inmediata convocatoria a marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el congreso. 5. Que la federación haga convocatoria pública a los que estén dispuestos a impulsar el paro por tiempo indeterminado hasta ganar. 6. Exigir la convocatoria a paritarias y la aplicación de la Ley de financiamiento universitario conquistada en 2025 y que tiene fallo a favor de la justicia. Rechazo al proyecto de modificatoria del Ejecutivo. B) Hacia el interior de AGD UBA: 1. Marchar al rectorado. 2. A la secretaría de trabajo con el Sutna el 4/3. Participar del festival en las puertas de Fate el viernes 6/3. 3. Movilizar en el marco del paro transfeminista el 9/3 4. Plenario de secretarias de la gremial junto a la mesa ejecutiva para organizar las acciones. La asamblea sesionó bajo la presidencia honoraria de los “Trabajadores de Fate en lucha”. Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan se acercó y llamó a acompañar a los trabajadores del hospital que luchan contra los intentos de cesantías, suspensiones y persecución del gobierno de Milei. ph. @mr.j.ten"
View this post on Instagram

Gremios docentes celebraron la adhesión al paro nacional y encabezaron marcha al Congreso

En el marco del paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), gremios docentes encabezaron este lunes una multitudinaria movilización desde el Cabildo de Buenos Aires hasta el Congreso de la Nación Argentina, para rechazar el ajuste del Gobierno nacional y exigir paritaria, salarios y mayor presupuesto.

Miles de trabajadores de la educación de distintos distritos integraron la columna, junto a delegaciones de sindicatos de base de CTERA, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Desde el sindicato remarcaron que la jornada estuvo atravesada por el rechazo al ajuste, el reclamo por la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docentel (FONID), un urgente aumento salarial y el incremento del presupuesto educativo.

