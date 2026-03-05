Docentes de la UBA irán a paro indeterminado por la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario

Embed - AGD UBA on Instagram: "Resoluciones de la asamblea de AGD UBA A) Mandato al congreso de Conadu Histórica Paro universitario, a partir del 16 de marzo, por tiempo indeterminado hasta ganar 1. No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente. Plan de lucha nacional, con paros, movilizaciones (regionales y federal). Con acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de todo el país. Gazebos en la vía pública o esquina de cada facultad. Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública. 2. Nos mantenemos en estado de deliberación permanente y convocamos a nueva asamblea el 20/3 cuyo carácter estará condicionado al resultado del congreso de Conaduh. Promover la articulación con estudiantes y trabajadores no docentes en asambleas intergremiales e interclaustros. 3. Acciones centralizadas desde AGD UBA en todas las facultades y colegios para visibilizar el reclamo. Si se realizan clases públicas que tengan como propósito la difusión del conflicto sin dictado de temas del programa. 4. Inmediata convocatoria a marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el congreso. 5. Que la federación haga convocatoria pública a los que estén dispuestos a impulsar el paro por tiempo indeterminado hasta ganar. 6. Exigir la convocatoria a paritarias y la aplicación de la Ley de financiamiento universitario conquistada en 2025 y que tiene fallo a favor de la justicia. Rechazo al proyecto de modificatoria del Ejecutivo. B) Hacia el interior de AGD UBA: 1. Marchar al rectorado. 2. A la secretaría de trabajo con el Sutna el 4/3. Participar del festival en las puertas de Fate el viernes 6/3. 3. Movilizar en el marco del paro transfeminista el 9/3 4. Plenario de secretarias de la gremial junto a la mesa ejecutiva para organizar las acciones. La asamblea sesionó bajo la presidencia honoraria de los “Trabajadores de Fate en lucha”. Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan se acercó y llamó a acompañar a los trabajadores del hospital que luchan contra los intentos de cesantías, suspensiones y persecución del gobierno de Milei. ph. @mr.j.ten"

