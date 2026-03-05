Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un paro por tiempo indeterminado a partir del próximo 16 de marzo. Será en reclamo de que el Gobierno cumpla con lo ordenado en la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el año pasado y respaldada por la Justicia.
Docentes de la UBA irán a paro indeterminado por la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario
Desde AGD-UBA exigieron "el pago del 51% que el Gobierno debe" a la par de que se cumpla la ley". La medida de fuerza incluirá marchas y clases públicas, entre otras acciones de difusión.
-
La Corte definió que el juez Martínez De Giorgi investigue la denuncia contra Bullrich por represión
-
La Corte Suprema dejó firme la condena a 4 personas por la "mafia del Oro"
La medida de fuerza incluirá movilizaciones, clases abiertas en distintas instituciones dependientes de la UBA y la organización de una marcha federal en defensa de la educación pública.
“No volveremos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla le ley vigente”, advirtió el personal aglutinado en la Asociación Gremial De Docentes (AGD-UBA), que anunció un plan de lucha como respuesta a la situación que atraviesa la casa de estudios.
Docentes de la UBA irán a paro indeterminado por la ley de Financiamiento Universitario
Además, indicaron que se mantienen "en estado de deliberación permanente" y convocaron a una nueva asamblea para el 20/3 "cuyo carácter estará condicionado al resultado del congreso de Conaduh".
En paralelo, anunciaron que realizarán "acciones centralizadas desde AGD UBA en todas las facultades y colegios para visibilizar el reclamo" como clases públicas a modo de difusión del conflicto.
Gremios docentes celebraron la adhesión al paro nacional y encabezaron marcha al Congreso
En el marco del paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), gremios docentes encabezaron este lunes una multitudinaria movilización desde el Cabildo de Buenos Aires hasta el Congreso de la Nación Argentina, para rechazar el ajuste del Gobierno nacional y exigir paritaria, salarios y mayor presupuesto.
Miles de trabajadores de la educación de distintos distritos integraron la columna, junto a delegaciones de sindicatos de base de CTERA, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
Desde el sindicato remarcaron que la jornada estuvo atravesada por el rechazo al ajuste, el reclamo por la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docentel (FONID), un urgente aumento salarial y el incremento del presupuesto educativo.
- Temas
- UBA
- Paro
- Paro General
Dejá tu comentario