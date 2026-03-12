La comedia romántica adolescente de Prime Video que es furor gracias a la temática más cliché de la historia + Seguir en









Si bien la película tiene una premisa simple, la manera en la que lleva el inesperado giro amoroso entre los protagonistas logra atrapar al público.

La película está basada en una popular historia de internet. Prime Video

Las plataformas de streaming compiten constantemente por ser la que más suscriptores tenga, algo que alimentó las estrategias que utilizan para atraer al público. Se ven a menudo producciones internacionales que suelen salir de lo tradicional como un recurso muy utilizado, pero Prime Video apostó por lo clásico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lejos de las superproducciones complicadas que suelen marear a muchos, los de Amazon no quisieron andarse con vueltas. Con una premisa sencilla y ya vista, la comedia romántica más comentada de las redes sociales consigue enganchar a la audiencia, más allá de utilizar el típico cliché estadounidense.

Amor fuera de tiempo Prime Video 1 El film repasa la historia de amor típica del cine norteamericano. Prime Video De qué trata Amor fuera de tiempo, la nueva película de Prime Video Basada en la exitosa novela juvenil de Wattpad escrita por Tay Marley, la cinta dirigida por Justin Wu aplica a la perfección los códigos del género romántico adolescente. La producción trasladó a la pantalla de Prime Video una historia que supo conquistar a millones de lectores en internet.

La trama principal sigue de cerca la vida de Dallas, una joven bailarina que tiene como único objetivo ingresar a una prestigiosa universidad de danza en el país. Su plan es mantener el legado de su madre fallecida, por lo que se encuentra completamente enfocada en sus ensayos y determinada a no permitir que ninguna distracción frene su carrera.

Hasta que en su camino aparece Drayton, el popular mariscal de campo del equipo de fútbol americano. Aunque él parece tener una vida perfecta frente al resto de los estudiantes, carga internamente con el peso de las exigencias familiares, lo que los lleva a ambos a forjar una conexión inmediata que pondrá a prueba sus respectivos sueños individuales.

Prime Video: tráiler de Amor fuera de tiempo Embed - AMOR FUERA DE TIEMPO | TRAILER OFICAL Prime Video: elenco de Amor fuera de tiempo Siena Agudong

James Van Der Beek

Drew Ray Tanner

Deborah Cox

Jake Foy

Kendall Cross

Josh Zaharia

Chris Wood