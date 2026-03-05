La crisis industrial en números: 160 empleos menos por día y producción en niveles de 1985

Un centro de investigación de la Universidad de Buenos Aires repasó el deterioro del sector, afectado por el bajo consumo, la apertura comercial y las dificultades para acceder al financiamiento.

La industria manufacturera es uno de los sectores, sino el principal, más golpeados por la política económica del Gobierno de Javier Milei. La baja del consumo, el boom de importaciones y la volatilidad en las tasas de interés se refleja en los preocupantes números que arroja esta actividad.

Por un lado, desde noviembre de 2023 la industria perdió 160 empleos por día , según un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana ( CEHEAL ), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , en base a datos de la secretaría de Trabajo.

"Entre noviembre-23 y agosto-25 la industria manufacturera eliminó 77 empleos registrados por día y más de 2.300 por mes; así más del 25% de los empleos que eliminó la economía durante la actual administración corresponden al sector industrial. Desde el máximo histórico de empleo industrial registrado en octubre de 2013, la industria perdió cerca de 115.000 trabajos formales en doce años (-9%) . Considerándose que más de la mitad del empleo industrial es informal de acuerdo al Centro de Estudios de la UIA, desde el tercer trimestre de 2023 a mediados de 2025 se eliminaron aproximadamente 100.000 empleos fabriles (cerca de 5.000 por mes y 160 diarios) en total (registrados y no)", profundizó el trabajo.

Este deterioro del empleo se deriva de una producción que se desploma ante un empeoramiento en las condiciones para competir debido a la apertura comercial sin compensación alguna. Concretamente, el CEHEAL mostró que el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita industrial es similar al de 1985 , casi 30 puntos porcentuales por debajo del pico productivo de los picos de 1974 y 2011.

Frente a este escenario, el peso de la industria sobre la economía argentina disminuyó considerablemente. Respecto del PBI total, el "share" del sector pasó del 16,5% al 13,7% entre 2023 y 2025, mientras que la participación de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sobre el total de exportaciones se redujo al 28%, lejos del pico de 35% observado a fines del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

"En cuanto a la industria de bienes de capital, la producción local cayó casi 25% entre 2023 y 2025, mientras las importaciones se dispararon al 77%", señaló el citado informe. En términos generales, el trabajo expuso una caída sectorial del 8,3% durante el actual Gobierno, mientras que el uso de capacidad instalada promedio del bienio 2024-2025 fue de 58%, uno de los registros más bajos del último decenio, apenas dos puntos porcentuales por encima del nivel observado durante la pandemia de 2020 y uno por debajo del de 2019.

image

Fuente: Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL).

"Se detecta un desfinanciamiento público del sector, mientras que el apoyo se concentró en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)", sentenció el centro de la UBA. Esto se da mientras las tasas de interés exhibieron una elevada volatilidad desde mediados de 2025, lo cual dificultó las posibilidades de las empresas para acceder al crédito.