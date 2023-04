Larreta se mostró con Jorge Macri y se reanuda pelea porteña de PRO

El resultado, de todos modos, lo decidirá una encuesta: el que salga mejor posicionado será quien compita contra el radical Martín Lousteau y tal vez también se mantenga como postulante Ricardo López Murphy.

Del lado de J. Macri, el jefe de campaña es Fernando De Andreis, muy cercano (más allá de lazos familiares) de Mauricio Macri.

Por lo pronto ya salió Patricia Bullrich a reiterar que su candidato para la sucesión de Larreta es el intendente de Vicente López, una preferencia que no fue por el momento retribuida. Ya el acercamiento de J. Macri a Bullrich generó en su momento la tensión entre Mauricio Macri (sponsor de su primo) y Larreta, quien entonces animó las candidaturas de Acuña, Quirós y también de legislador porteño Emmanuel Ferrario, a quien luego le pidió que abandonara la pelea. Fue tras otra foto, la de un desayuno entre Larreta y Mauricio Macri.

Como sea, el ministro de Gobierno, aclaró ayer que la aliada de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió no impugnó su candidatura. Es que no está del todo claro que Jorge Macri tenga los cinco años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires como dice la Constitución local que debe tener para ser candidato a jefe de Gobierno.

Aliados

“Jorge Macri es mi candidato a jefe de Gobierno, definitivamente. Él ahora tiene que tomar la decisión de serlo. Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos) también se lanzó en la Ciudad, y juntos estamos trabajando para las elecciones presidenciales. Siempre voy a elegir a un postulante del PRO porque es mi partido”, le dijo ayer a las radios, Bullrich retomando la puja por la candidatura mayor en la Ciudad.

“Tenemos que trabajar desde el PRO para tener un sólo candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad”, manifestó, una vez más, el jefe porteño.

“Yo soy candidato, nunca dejé de ser candidato y voy a ser candidato. Voy a ser candidato y además con el sistema actual que se ha aprobado de boleta única electrónica, estoy absolutamente cómodo”, expresó el ministro de Gobierno en la TV.

“No hace falta (que se bajen Acuña y Quirós). Vamos a la cancha, todos a la cancha”, desafió el ministro y consideró que no le corresponde a él “decir quién se tiene que bajar o subir”.

“Si son más no me preocupa, porque confío en el ciudadano, en su capacidad de votar, no me molesta”, argumentó.

“Estoy convencido que le gano con la gente a Lousteau, y con este sistema electoral más tranquilo todavía”, aseguró.