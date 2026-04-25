Héctor Ponce apuntó contra la gestión de SanCor y sostuvo que "la quiebra abre una etapa de reconstrucción"

El dirigente sindical dio su mirada respecto al crítico momento. Entre otras cosas, resaltó el rol de los trabajadores en la emrpesa.

Tras la confirmación judicial de la quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) , el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), Héctor “Etín” Ponce , realizó un análisis sobre el proceso que llevó al colapso de la histórica firma láctea y planteó que el nuevo escenario podría habilitar una etapa de recuperación productiva.

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El dirigente sindical expuso su mirada en una entrevista, donde cuestionó la conducción empresaria , destacó el rol de los trabajadores y definió la quiebra como un punto de inflexión para reordenar la compañía.

Desde el gremio señalaron que la caída de SanCor no fue un hecho repentino, sino la consecuencia de un proceso sostenido de desinversión y pérdida de capacidad operativa que se extendió durante años.

“Yo me voy a referir a hechos incontrastables: esto es la quiebra de una empresa de las características de SanCor, pero también es el resultado de un proceso que venimos señalando desde hace muchos años”, afirmó Ponce.

Entre los factores centrales, el dirigente mencionó la venta de activos estratégicos desde 2012, ingresos por más de u$s300.000.000 que no lograron revertir la crisis, la caída en la producción y la paralización de infraestructura clave.

“Fíjese todo el dinero que ingresó por los activos que se vendieron y, sin embargo, también fíjese la deuda que tiene hoy SanCor”, remarcó.

Críticas a la conducción y al modelo de gestión

El titular de ATILRA responsabilizó directamente a la conducción empresaria por el deterioro de la compañía y cuestionó la falta de capacidad para sostener el negocio.

“Cuando quienes gestionan no tienen ni la capacidad ni la responsabilidad para hacerlo, el resultado es este. Y lo primero que deberían hacer es dar un paso al costado”, sostuvo.

Al mismo tiempo, defendió el modelo cooperativo como herramienta válida, aunque aclaró: “Las cooperativas no son un problema en sí mismas. Son un problema cuando son mal gestionadas”.

El rol de los trabajadores en la crisis

Uno de los ejes centrales del planteo sindical fue el acompañamiento de los empleados durante los años más críticos. Según detalló Ponce, desde 2017 los trabajadores aceptaron reducciones salariales, cobraron de manera parcial y continuaron prestando servicios en condiciones adversas.

“Si alguien ha colaborado para que SanCor siguiera funcionando, han sido los trabajadores y la organización sindical”, afirmó.

También advirtió sobre el impacto social de la crisis en las familias, con dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud.

Qué significa la quiebra de SanCor para Ponce

Lejos de plantear un escenario definitivo, el dirigente consideró que la quiebra abre una instancia para reorganizar la empresa bajo nuevas condiciones. “Esta es una oportunidad que nosotros hemos venido esperando hace muchísimo tiempo”, expresó.

El proceso contempla la salida de la conducción anterior, la intervención judicial a través de una sindicatura y la preservación de los activos mientras se analizan alternativas como la continuidad operativa, el alquiler de plantas o la transferencia de unidades productivas.

“Hoy lo que hay es una custodia de los bienes. Nadie puede disponer de ellos sin autorización del juzgado”, explicó.

Desde el sindicato señalaron que existen antecedentes de interés por parte de inversores y empresas del sector lácteo, aunque las condiciones previas dificultaron avances concretos.

En ese contexto, Ponce destacó el peso simbólico y comercial de la marca: “Si hay algo que tiene valor en SanCor es su marca, y eso no se puede perder”.

Perspectiva de reconstrucción

Finalmente, ATILRA reafirmó su intención de participar activamente en el proceso judicial y en la búsqueda de una salida que garantice la continuidad productiva y la preservación del empleo.

“A través de la empresa se puede conseguir trabajo, pero a través del sindicato se consigue dignidad”, concluyó el dirigente.

El escenario que se abre tras la quiebra de SanCor combina incertidumbre y expectativa, con la posibilidad de redefinir el futuro de una de las compañías más emblemáticas de la industria láctea argentina.