ANSES: cómo pueden los desempleados cobrar más de $300.000 antes de fin de mes

El monto y la cantidad de cuotas se calculan en base a los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes durante los últimos 3 años.

El trámite puede realizar a través de "Mi ANSES" o en una oficina con turno previo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) está por terminar con su calendario de pagos de abril 2026 , y en los últimos días del mes, entregará la Prestación por Desempleo .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El programa está dirigido a titulares despedidos que se encontraban en relación de dependencia, conforme la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013 . Su objetivo es brindar sostén financiero, mientras el beneficiario busca un nuevo empleo, permitiendo que pueda cubrir sus necesidades básicas durante este período.

El monto se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los valores que pueden superar los $300.000, según cada caso . A continuación, conocé todos los detalles.

Qué es la prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es una ayuda previsional que tiene como objetivo beneficiar a los trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin causa justificada, por finalización de contrato o motivos ajenos a su voluntad (como quiebra del empleador o no renovación del puesto).

También alcanza a quienes fueron desvinculados por padecimiento de enfermedades/accidentes que les impidan continuar con su labor.

El beneficio puede extenderse desde 2 hasta 12 meses, según la cantidad de tiempo trabajado en relación de dependencia. La escala de cobro según los aportes:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas mensuales

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas

Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas

36 meses o más: 12 cuotas

Quiénes pueden acceder

Para acceder al cobro, los trabajadores deben haber realizado aportes al sistema previsional por un tiempo mínimo antes de quedar desempleados. Además, deberán cumplir con estos requisitos:

Trabajadores permanentes : haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato

Trabajadores eventuales y de temporada : haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el año previo a la finalización del trabajo

Trabajadores de la construcción: deben tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los dos años anteriores al despido o finalización de obra

Además, el sistema contempla una realidad del mercado laboral, donde a partir de cierta edad conseguir empleo puede ser más difícil. Por lo que ANSES estableció una extensión especial para trabajadores de mayor edad.

Las personas de 45 años o más al momento de quedar desempleadas acceden de forma automática a seis meses adicionales del beneficio, sin necesidad de realizar trámites extra.

Por otro lado, el programa también incluye distintas coberturas durante el período en que se percibe el fondo. Entre ellas, se destacan:

Se mantiene activa la obra social

Se continúan cobrando las asignaciones familiares

Los meses de cobro se computan como aportes jubilatorios, lo que evita interrupciones en la historia laboral

jubilados anses.jpg Depositphotos

Cómo tramitar la prestación por Desempleo

Para solicitar este programa, hay que comenzar el trámite dentro de los 90 posteriores al despido. Los titulares tendrán que presentar la siguiente documentación en el sitio web "Mi ANSES" o en una oficina de atención presencial con turno previo:

DNI (original y copia)

Documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso:

Despido sin justa causa : telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador : nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra

Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción

En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud

Si hubo un cruce de telegramas con tu empleador y te consideraste despedido, deberás realizar un trámite previo.

anses página.png

Monto de la ayuda económica y cuándo se cobra

El monto de esta prestación social se calcula en base a los ingresos previos del solicitante y los meses trabajados con aportes durante los últimos 3 años. ANSES confirmó que el cobro mínimo corresponde al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), mientras que el máximo no superará el 100% del SMVM.

Con la actualización confirmada, los topes de abril 2026 se establecieron de la siguiente manera:

Monto mínimo: 50% del SMVM, es decir, $176.200

Monto máximo: 100% del SMVM, es decir, $352.400

Para los cobros de mayo, el Gobierno nacional anunció un aumento de los valores: $178.900 como mínimo y $357.800 como máximo.

Por otra parte, el organismo anunció el calendario de pagos. Este se ordena de acuerdo a la terminación del DNI de los titulares: