Perdieron millones y se recuperaron para terminar la casa más grande del país: la historia de David y Jackie Siegel

La pareja pasó una crisis inesperada, pero volvió a crecer y hoy mantiene vivo un proyecto que parecía imposible de terminar.

El matrimonio que creó la propiedad más cara de los Estados Unidos.

Construir una casa inmensa fue el sueño de David y Jackie Siegel durante los años en los que su fortuna no paraba de crecer. Pero lo que comenzó como un símbolo de prosperidad quedó paralizado por una de las peores crisis económicas de las últimas décadas y puso en duda el futuro de toda la familia.

Contra todos los pronósticos, el matrimonio consiguió reconstruir su situación económica después del derrumbe de 2008. La obra volvió a ponerse en marcha y el gigantesco proyecto conocido como " Versalles " sigue siendo uno de los emprendimientos residenciales más llamativos de Estados Unidos .

David Siegel levantó su fortuna a partir de Westgate Resorts , compañía que fundó en 1982 con un complejo vacacional de 16 unidades cerca de Orlando. Con el paso de los años, la empresa expandió su negocio de tiempo compartido hasta convertirse en uno de los más grandes del sector privado, con presencia en numerosos destinos turísticos de Estados Unidos.

La inmensa mansión llamó la atención de todo el mundo y ahora tiene un musical en Broadway.

En su mejor etapa, entre 2004 y 2007, el patrimonio de David fue de u$s1.000 millones . Tras su fallecimiento en 2025, distintas estimaciones indicaron que su fortuna personal quedó en u$s500 millones . Jackie Siegel también cuenta con un patrimonio estimado en u$s500 millones , gracias al grupo empresario familiar.

La pareja se casó en el año 2000 y poco después decidió levantar una residencia inspirada en el Palacio de Versalles francés. La construcción empezó en 2004 sobre un terreno de aproximadamente 10 acres en Windermere, Florida. El proyecto contempló cerca de 90.000 pies cuadrados bajo techo, equivalentes a unos 8.360 metros cuadrados . Entre las instalaciones previstas figuraban:

14 dormitorios

Hasta 32 baños

11 cocinas

Garaje para 30 vehículos

Bowling de dos pistas

Pista de patinaje cubierta

Cine de dos plantas

Tres piletas interiores y dos exteriores

Dos canchas de tenis

Campo de béisbol

Spa de 930 metros cuadrados

La vivienda fue concebida como la residencia privada más grande del país y una muestra del crecimiento alcanzado por el grupo empresarial.

La mansión compite por el puesto a la vivienda más cara de los Estados Unidos. Gentileza - Lauren Greenfield

El colapso del 2008 que casi destruyó su proyecto

La crisis financiera internacional golpeó al negocio del tiempo compartido, cuya operatoria dependía del acceso al crédito. La caída del mercado afectó las ventas de Westgate Resorts y obligó a la compañía a tomar medidas de emergencia, despidiendo a más de 3.000 empleados, vendiendo activos y dejando de controlar el complejo PH Towers de Las Vegas, para bajar los gastos. La construcción de "Versalles" quedó frenada en 2009 cuando la obra tenía un avance del 60%.

En ese contexto, la mansión salió al mercado con un precio de u$s65 millones, aunque nunca apareció un comprador dispuesto a concretar la operación. La historia familiar llamó la atención de todo el mundo gracias al documental "La Reina de Versalles", estrenado en 2012.

La producción, que inicialmente iba a mostrar la construcción de la residencia, terminó retratando el impacto de la recesión sobre la fortuna de los Siegel y los cambios que atravesó la familia para sostener su patrimonio. Pese a ese momento difícil, la empresa reestructuró sus compromisos financieros y logró sostener su actividad.

La icónica historia de la mansión inspiró un documental. Gentileza - Discovery+

El exitoso regreso financiero de la pareja

Con la recuperación de la economía estadounidense, Westgate Resorts volvió a crecer durante la década de 2010. La compañía recuperó financiamiento, amplió nuevamente sus operaciones y retomó el desarrollo de nuevos proyectos turísticos. Eso permitió reiniciar la construcción de "Versalles" en 2013. De todas formas, la magnitud de la obra y los diversos cambios en el diseño extendieron los plazos durante varios años.

En 2022, el huracán Ian provocó daños valuados en más de u$s10 millones sobre el techo y distintos sectores de la casa. A pesar de esos contratiempos, Jackie Siegel mantuvo el compromiso de completar la residencia y, tras la muerte de David, ocurrida el 5 de abril de 2025 a los 89 años luego de una larga enfermedad, ella continuó al frente del proyecto como homenaje a su esposo.

Además del documental, la historia de la familia inspiró la serie televisiva "La reina de Versalles vuelve a reinar" y un musical estrenado en Broadway en 2025. Más de dos décadas después del inicio de las obras, la mansión todavía permanece en construcción.