Ronaldo sepultó el rendimiento de la Selección argentina en la final del mundial 2026: "España le ganó fácil" + Agregar ámbito en









El histórico delantero brasileño comentó sus sensaciones de la final de la copa del mundo y destacó el buen trabajo de La Roja. Además, dio su opinión sobre quién tiene que ganar el Balón de Oro.

Ronaldo Nazario felicitó a España por la obtención de su segunda estrella y sepultó a la Selección argentina por su rendimiento en el mundial 2026. @hqpcrt

Ronaldo Nazario habló en una entrevista en su cuenta de Tiktok y se refirió a la victoria de España en la final del Mundial 2026 sobre la Selección argentina: “Tiene un ADN que no se vio en otro equipo durante toda la Copa del mundo. Ganaron la final fácilmente”, sentenció.

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Además, también resaltó el trabajo de la albiceleste para llegar hasta la última instancia: “Incluso con Messi intentaron luchar con valentía, pero la diferencia técnica es muy grande. Intentaron ganar sin jugar colectivamente, pero sí con voluntad”.

Ronaldo Nazario habló sobre el por qué España ganó la final del Mundial. @Ronaldo Sus elogios a la Selección española no terminaron ahí, sino que destacó que su juego tiene mucho de lo que le dio Pep Guardiola al deporte: “Lo que hicieron fue su propio ´Jogo Bonito´, con una manera única de hacer el ´tiki-taka´ con paciencia y con estrategia”, aseguró O Fenómeno.

Ronaldo sobre quién tiene que ganar el Balón de Oro Una de las principales críticas a la FIFA en la entrega de trofeos de la cita mundialista fue darle el Balón de Oro del Mundial a Rodrigo Hernández, quien no hizo un buen torneo pero fue determinante en las victorias de España. A su vez, el pedido de una gran parte de los hinchas argentinos y neutrales es que Lionel Messi se lo merecía, debido a que en ocho partidos hizo ocho goles y repartió cuatro asistencias.

Rodri y Messi: la disputa por el Balón de Oro. Ronaldo, ante el eco de esta polémica, dijo: “Esto es un juego colectivo. Que le hayan dado el reconocimiento al líder de España no tendría que ser una sorpresa. Recordemos que hace dos años ganó el Balón de Oro y hoy se repite. El título de la Copa del Mundo tiene un gran peso en el criterio de quién lo debe ganar, así que para mí va a ser él”, sostuvo el exReal Madrid y Barcelona.

Ronaldo y su participación en el show de medio tiempo Uno de los motivos por el cual Ronaldo sigue en vigencia es por su participación en los eventos de la FIFA y en la final del Mundial no fue menos. En esta ocasión, fue uno de los animadores del show del entretiempo entre Argentina y España, y fue el foco de risas en las redes sociales por su participación con Madonna y Ronaldinho, al solo aparecer conduciendo un auto, magnificando la esencia de la cantante. Madonna, Ronaldinho y Ronaldo en el show de medio tiempo. Entre risas, el brasileño aseguró que fue una gran experiencia: “Fue realmente genial. Debería haber dado un pequeño paseo con ella, ja”, concluyó el campeón del mundo con su país en 1994 y 2002.