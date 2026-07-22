Luis Juez dio un volantazo y se bajaría de su candidatura a gobernador de Córdoba para apoyar a Gabriel Bornoroni Por David Correa + Agregar ámbito en









El senador nacional aliado de LLA se mostró dispuesto a bajarse de una fórmula para confrontar con Martín Llaryora en 2027. Le abrió la puerta a una postulación a intendente de la capital. "Me meto de vuelta a caminar los barrios", expresó.

Luis Juez evitaría confrontar con sus socios de LLA para no quedarse con las manos vacías, como le pasó al radical Rodrigo de Loredo.

El senador nacional por Córdoba del Frente Cívico y socio de La Libertad Avanza en el Senado, Luis Juez, admitió por primera vez que está dispuesto a desistir de su pretensión de ser candidato a gobernador -carrera que ya encabezó en tres oportunidades- para darle lugar al diputado libertario Gabriel Bornoroni, en caso de que el oficialismo nacional decida postularlo para la provincia en 2027. En ese escenario, Juez no descartó ser candidato a intendente de la capital cordobesa, cargo que ya ocupó entre 2003 y 2007.

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En una entrevista en el programa "Vuelta de Rosca" de Telefe Córdoba, de este martes 16, Juez dejó entrever una flexibilidad inédita en su estrategia electoral. "Si Gabriel (Bornoroni) tiene que ser el candidato a gobernador y lo tengo que acompañar, lo acompaño", afirmó el senador, en lo que constituye la primera vez que admite en público que podría ceder la cabeza de la fórmula provincial.

El escenario electoral cordobés es seguido de cerca desde Buenos Aires por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Eduardo "Lule" Menem, quienes monitorean los movimientos en La Docta, al igual que en el resto de las provincias en donde LLA buscará presentar candidatos competitivos en 2027. La definición de las candidaturas depende en buena medida de la Casa Rosada, que busca consolidar un eje opositor sólido para arrebatarle al peronismo una de sus principales fortalezas electorales.

Mientras tanto, Gabriel Bornoroni cultiva un calculado perfil bajo. El diputado nacional libertario, que se muestra como el candidato natural del oficialismo, evita pronunciamientos públicos sobre su futuro electoral y se mantiene al margen de la disputa de nombres. Su estrategia parece ser la de no anticiparse a las decisiones de la conducción nacional y dejar que el tiempo -y la pulseada interna- vayan delineando su rol.

Hoy con @BornoroniG en la bolsa de comercio escuchando a Horacio Marin, un orgullo de funcionario nacional, cuándo las reglas de juego son claras, los funcionarios son capaces y honestos los resultados están a la vista. https://t.co/AIUFQmwV0H — Luis Juez (@ljuez) July 3, 2026 "Me meto de vuelta a caminar los barrios" Luis Juez fue más allá en sus declaraciones y le abrió la puerta a una candidatura a la intendencia de la capital cordobesa. "Si tengo que ser el intendente y me dice 'tenemos que ir porque nos ponen la elección a intendente de Córdoba capital junto con la de gobernador'. ¿Qué querés que sea candidato a intendente? Voy, me meto de vuelta a caminar los barrios", expresó con su habitual tono combativo y campechano.

El senador aclaró, de todos modos, que su decisión final "va a depender del enemigo" y advirtió que "el enemigo nos va a armar un calendario electoral muy complicado como lo hicieron siempre". Aun así, matizó: "Por supuesto que quiero jugar con la cinta de capitán. Cada uno va a jugar donde le toque jugar". Mientras tanto, por consultas de Ámbito, trascendió que en el interior cordobés los intendentes ya discuten sobre cuándo convendría ir a las urnas el año próximo, una decisión que condicionará tanto sus campañas locales como la arquitectura electoral que el gobernador Martín Llaryora buscará construir para su reelección en 2027. La versión más difundida apunta a un eventual adelantamiento de las elecciones provinciales a abril de 2027, lo que acortaría los tiempos políticos para todos. En este escenario, los intendentes peronistas fortalecidos evalúan cómo potenciar el efecto de arrastre de la fórmula provincial. No le cierran la puerta a Rodrigo de Loredo Juez tampoco descartó que el exdiputado radical Rodrigo De Loredo -otro socio de LLA- se sume a un espacio que confronte con el gobernador Llaryora. Sin embargo, el panorama actual indica que De Loredo está enfocado en otra batalla, que es la interna de la UCR, que irá a las urnas en elecciones partidarias el próximo 20 de septiembre, tras haber perdido el oficialismo boina blanca la votación para prorrogar los mandatos, como lo informó Ámbito. De Loredo, que pretende encabezar una boleta en 2027, está marginado del eje Bornoroni-Juez desde las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025, cuando la UCR cordobesa sufrió al peor derrota desde el regreso de la democracia, en 1983. Desde el campamento del senador nacional juecista se considera que el Frente Cívico debe evitar repetir la experiencia del radical que "se quedó sin nada por no negociar" con LLA.