De cuánto es la fortuna de Matt Damon, el multifacético actor que brilla en La Odisea

De guionista premiado a figura de las grandes producciones, construyó una carrera que combina éxitos comerciales, prestigio y proyectos ambiciosos.

Matt Damon mantiene una de las trayectorias más exitosas y estables de Hollywood desde hace más de tres décadas.

Matt Damon logró mantenerse durante más de tres décadas entre los nombres más convocantes de Hollywood. Su trayectoria combina películas taquilleras , reconocimientos de la crítica y una capacidad poco frecuente para alternar entre el cine de autor y las superproducciones. Esa diversidad le permitió construir una carrera sólida y un patrimonio de millones .

En 2026 volvió a ubicarse en el centro de la escena gracias a su papel protagónico como Odiseo en La Odisea , la nueva película dirigida por Christopher Nolan, que comenzó su recorrido en los cines con cifras históricas para el realizador.

Matthew Paige Damon nació el 8 de octubre de 1970 en Cambridge, Massachusetts. Desde muy chico mostró interés por la actuación y, durante su adolescencia, forjó una amistad que terminaría siendo decisiva para su futuro: Ben Affleck , con quien compartiría buena parte de sus primeros pasos en la industria.

Entre grandes producciones y papeles memorables, Matt Damon continúa siendo una de las figuras más influyentes de la industria del cine.

Mientras estudiaba en la Universidad de Harvard comenzó a participar en pequeños papeles para cine y televisión. Aunque no terminó la carrera, decidió apostar por completo a la actuación. Esa decisión cambiaría su vida pocos años después.

El gran punto de quiebre llegó en 1997 con Good Will Hunting. Damon escribió el guion junto a Affleck y ambos obtuvieron el Premio Oscar al Mejor Guion Original , además de una enorme repercusión internacional. A partir de ese momento pasó a protagonizar producciones como Saving Private Ryan, la saga de Jason Bourne , The Martian, The Departed e Interstellar, entre muchas otras.

Con el paso de los años también asumió tareas como productor y participó en proyectos independientes, una faceta menos conocida que le permitió diversificar su carrera sin alejarse de las grandes producciones de Hollywood.

Los ingresos más destacados de su carrera

Además de los cachets por actuación, Matt Damon obtuvo ingresos importantes gracias a contratos de producción, participaciones sobre la recaudación de algunas películas y acuerdos comerciales.

La franquicia de Jason Bourne representó uno de los negocios más importantes de su carrera. Las distintas entregas recaudaron cientos de millones de dólares alrededor del mundo y consolidaron su valor dentro de la industria: embolsó u$s10 millones por La identidad Bourne (2002), unos u$s26 millones por cada una de las dos secuelas siguientes y u$s25 millones por su regreso en Jason Bourne (2016).

Otro capítulo muy recordado fue su participación en la trilogía Ocean's, donde compartió elenco con George Clooney, Brad Pitt y Julia Roberts, cobrando u$s5 millones en la primera entrega. Más adelante llegaron producciones como The Martian (que recaudó u$s630 millones en todo el mundo y por la que percibió un salario de u$s25 millones junto a una nominación al Oscar como Mejor Actor), y colaboraciones reiteradas con Christopher Nolan, incluyendo Interstellar y Oppenheimer, filme en el que aceptó una rebaja salarial a u$s4 millones.

Gran éxito de La Odisea: el mejor estreno de Christopher Nolan

El estreno de La Odisea confirmó la enorme expectativa que existía alrededor del proyecto. La adaptación del clásico poema atribuido a Homero debutó con u$s264,1 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en el mejor estreno de toda la carrera de Christopher Nolan.

La película superó las marcas que habían establecido títulos como The Dark Knight Rises, The Dark Knight y Oppenheimer. Solo en Estados Unidos y Canadá recaudó u$s124,5 millones, mientras que el resto de los mercados internacionales aportó otros u$s139,6 millones.

Para Damon también significó un récord personal, ya que se transformó en el mejor estreno de su carrera como protagonista. La producción, filmada en distintos países y con un elenco que incluye a Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o y Robert Pattinson, recibió además una respuesta muy positiva del público durante su primer fin de semana.

El patrimonio de Matt Damon

La fortuna de Matt Damon ronda los u$s170 millones. Ese patrimonio surge de una combinación de salarios como actor, ganancias como productor y guionista, inversiones y participaciones en distintas producciones cinematográficas.

A diferencia de otras estrellas que concentran su actividad únicamente frente a las cámaras, Damon construyó un perfil mucho más amplio dentro de Hollywood. Su trabajo detrás de escena, sumado a una carrera que se mantiene vigente desde los años noventa, explica buena parte del crecimiento de su patrimonio.