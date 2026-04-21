Paro nacional de ATE: qué servicios están afectados este martes 21 de abril

La Asociación de Trabajadores del Estado llevan adelante un paro nacional en medio del conflicto por los reclamos de reapertura de la paritaria. Algunos servicios públicos estarán afectados y se esperan retrasos en los vuelos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro nacional este martes 21 de abril, medida de fuerza impulsada por los controladores terrestres nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) afiliados al sindicato. El reclamo central gira en torno a la recomposición salarial tras lo que fue el último fracaso paritario en las negociaciones con el gobierno de Javier Milei. El conflicto podría generar demoras en los aeropuertos .

Más allá de los vuelos, ATE detalló que, durante la medida de fuerza, solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Uno de los epicentros de la protesta estará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la zona de Costa Salguero, donde ATE concentrará a partir de las 11 . Además, el sindicato brindará una conferencia de prensa desde las 12 en el Aeroparque Jorge Newbery , donde se espera la presencia de dirigentes nacionales para fijar la posición del gremio frente a la política salarial del Gobierno.

La medida de fuerza llega en medio de semanas de conflicto para el Gobierno y se extiende a otros organismos estratégicos del Estado. En detalle, desde las 10 de la mañana se realizarán manifestaciones en el Servicio Meteorológico Nacional - donde se anunciaron 140 despidos - y en distintos entes de ciencia y tecnología, entre ellos es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Los reclamos en el INTI estarán destinados principalmente contra el el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la eliminación de más de 900 funciones consideradas vitales por los trabajadores.

Entre los servicios que podrán verse afectados se encuentran: la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, brigadas de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares.

Los motivos detrás del paro nacional de ATE

La Coordinación Nacional de ATE en la ANAC confirmó el miércoles pasado que “se sumará al paro establecido por el sindicato a nivel nacional” y advirtió que profundizará el conflicto ante la falta de avances en materia salarial.

Desde el gremio remarcaron que el Ejecutivo “no tiene voluntad política para resolver el conflicto en el sector que sostiene el funcionamiento del sistema aeronáutico”. En ese marco, cuestionaron el incumplimiento de la conciliación obligatoria y anticiparon una escalada en las medidas de fuerza.

“El Gobierno no cumplió con la conciliación obligatoria. Avanzaremos con las medidas de fuerza, ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro Plan de Lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores. Durante este proceso quedó en evidencia que el Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto sino, una vez más, perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”, expresaron.

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MAÑANA PARO DE ATE CON PROTESTAS EN AEROPUERTOS Y NO DESCARTA BLOQUEARLOS!!



AMENAZAN CON MÁS MOTOSIERRA, PERO LA MOTOSIERRA LOS VA A TERMINAR CORTANDO A ELLOS!!



El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a REABRIR LAS PARITARIAS. Está… pic.twitter.com/F55oX8ZMqj — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 20, 2026

Con el vencimiento del período de conciliación —dictado tras el anuncio de una protesta en marzo—, ATE sostuvo que el oficialismo intentó limitar el derecho a huelga mediante regulaciones, pese a que el sindicato acató la medida. En ese contexto, decidió retomar “el camino de la lucha” con foco en sus reclamos, entre ellos el cumplimiento de una suma no remunerativa acordada y su actualización en línea con la última paritaria.

“Desde nuestra organización hemos sostenido en todo momento el espíritu de diálogo y conciliación, cumpliendo con cada una de las instancias y evitando profundizar el conflicto. Sin embargo, del otro lado no hubo voluntad política alguna de encontrar soluciones”, agregaron desde ATE ANAC.

Por su parte, el titular del gremio, Rodolfo Aguiar, ratificó este lunes la medida de fuerza y elevó el tono de la protesta. “Mañana paro de ATE con protestas en aeropuertos y no descarta bloquearlos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos”. Además, cuestionó a la administración de Javier Milei por no dar señales de reapertura de paritarias ni de recomposición de ingresos. Según indicó, al haberse agotado las instancias de negociación, el sindicato resolvió “profundizar todas las medidas de fuerza”.

Según el comunicado difundido por Aguiar en X, estas son las demandas de ATE en el paro nacional de este 21 de abril: