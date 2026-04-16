Astrónomos midieron por primera vez la potencia de los chorros que salen de los agujeros negros + Seguir en









Un grupo de la Universidad de Oxford indicó que basó sus hallazgos en 18 años de imágenes de radio de alta resolución. Los cálculos se basaron en cuánto se curvaban los chorros por el viento estelar.

Estos chorros pueden ayudar a los científicos a comprender mejor cómo los agujeros negros contribuyen a dar forma a las galaxias. Emma Kun / Observatorio HUN-REN Konkoly / Realizado con el apoyo de IA

Por primera vez, un equipo internacional de investigación informó sobre la potencia de los chorros que salen disparados de un agujero negro. Además, rastrearon su velocidad e indicaron que van a cerca de 540 millones de kilómetros por hora. El grupo basó sus cálculos en cuánto se curvaban los chorros por el viento estelar, así como en modelos por computadora, a partir de imágenes tomadas durante 18 años.

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El sistema Cygnus X-1, ubicado a 7.200 años luz de distancia, no sólo cuenta con un agujero negro —el primero identificado hace más de medio siglo—, sino también con una estrella supergigante azul. El investigador Steve Prabu, de la Universidad de Oxford, y su equipo basaron sus hallazgos en 18 años de imágenes de radio de alta resolución obtenidas por una red mundial de telescopios.

Astrónomos midieron por primera vez la potencia de los chorros de los agujeros negros Prabu y sus colegas pudieron medir la rápida potencia de estos “chorros danzantes”, como él los llama, mientras eran empujados en direcciones opuestas por el viento de la estrella. El grupo basó sus cálculos en cuánto se curvaban los chorros por el viento estelar, así como en modelos por computadora.

agujero negro El grupo basó sus cálculos en cuánto se curvaban los chorros por el viento estelar, así como en modelos por computadora. Pixabay Hasta ahora, señalaron los investigadores, la potencia de los chorros de un agujero negro tenía que promediarse a lo largo de decenas de miles de años. El investigador indicó que un hallazgo clave es que el 10% de toda la energía liberada a medida que la materia cae hacia el agujero negro es transportada por los chorros.

Cygnus X-1, más bien modesto para lo que suelen ser los agujeros negros, está extrayendo continuamente gases de su compañera estelar mientras orbitan entre sí. Descubierto en la década de 1960, el sistema binario se encuentra en la constelación del Cisne, o Cygnus, de nuestra Vía Láctea.

La estrella supergigante alimenta de material al agujero negro, lo que le da “algo que ‘comer’ y lanzar como chorros”, explicó Prabu. Estos chorros pueden ayudar a los científicos a comprender mejor cómo los agujeros negros contribuyen a dar forma a las galaxias y otras estructuras cósmicas mediante choques y turbulencias a gran escala. Las emotivas declaraciones de los astronautas de Artemis II tras su reingreso a la Tierra Los cuatro astronautas que formaron parte de la misión Artemis II brindaron una conferencia de prensa donde relataron los momentos que más destacaron de su viaje a la Luna. Esta evento se consolidó como un hito fundamental de la actualidad. Sus resultados no solo impulsan el conocimiento científico, sino que refuerzan profundamente la identidad y el deseo humano de explorar. La misión estuvo bajo el mando de Reid Wiseman, quien lideró a un grupo compuesto por el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen. Durante el viaje, estos fueron testigos de un fenómeno excepcional: la salida y la puesta de la Tierra vistas desde el espacio profundo, una perspectiva pocas veces experimentada por seres humanos. “No ha sido fácil. Estar a más de 200.000 millas de casa, justo antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande del mundo”, expresó Wiseman. “Cuando estas ahí afuera, lo único que quieres es volver con tu familia y tus amigos. Es algo especial ser humano, y es algo especial estar en el planeta Tierra”, agregó.