Escapadas cerca de CABA: el destino a 50 km que combina lagunas, naturaleza y gastronomía

A pocos kilómetros de la Capital, este destino combina paisajes acuáticos, espacios verdes, patrimonio histórico y propuestas para pasar el día.

Para quienes buscan hacer turismo de cercanía , aparece un destino como una alternativa para cortar con la rutina, sin tener que manejar durante horas. El partido bonaerense se encuentra a unos 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y reúne espacios verdes, patrimonio, gastronomía y actividades junto al agua.

San Vicente puede recorrerse durante una jornada, aunque también ofrece alternativas para quienes prefieren quedarse un fin de semana. Su principal atractivo natural es la Laguna del Ojo , acompañada por sectores destinados al esparcimiento y una reserva donde es posible observar aves y recorrer senderos.

La Quinta 17 de Octubre es uno de los puntos históricos más conocidos del distrito. El antiguo predio relacionado con Juan Domingo Perón funciona como museo y conserva objetos, documentos y distintos espacios vinculados con la historia política argentina. Las visitas guiadas y los horarios pueden variar, por lo que conviene consultar la información oficial antes de organizar el recorrido.

Otro sitio que merece una parada es la Vieja Estación , que conserva parte de la identidad ferroviaria de San Vicente. El espacio forma parte de los circuitos culturales y de paseo que propone el municipio y también funciona como escenario de actividades y encuentros.

Para quienes disfrutan de la arquitectura y los recorridos urbanos, la iglesia San Vicente Ferrer y la plaza central permiten completar el paseo por el casco histórico. A esto se suman los caminos rurales y las localidades del partido, entre ellas Domselaar, que conserva construcciones antiguas y un ritmo más pausado.

La gastronomía también ocupa un lugar dentro de la propuesta. La oferta local incluye restaurantes, pizzerías, cervecerías, casas de té, hamburgueserías, heladerías y locales de comida para llevar. La variedad permite combinar una jornada de paseo con una parada gastronómica sin necesidad de regresar inmediatamente a CABA.

Durante el año, además, se organizan eventos vinculados con la producción y las tradiciones locales. Entre ellos aparece la Fiesta Provincial de la Mozzarella, que suma propuestas gastronómicas, culturales y recreativas. Las fechas pueden cambiar cada año, por lo que es recomendable revisar la agenda antes de viajar.

Laguna del Ojo y Reserva Natural: qué hacer al aire libre

La Laguna del Ojo es uno de los principales atractivos naturales de San Vicente. El espejo de agua está rodeado de vegetación y funciona como espacio para caminatas, contemplación y observación de aves. El municipio también destaca la pesca y los recorridos fotográficos entre las actividades posibles.

La zona de reserva fue pensada para preservar parte del ambiente natural y, al mismo tiempo, permitir actividades recreativas y educativas. Documentación municipal establece entre sus objetivos la protección de la naturaleza, educación ambiental y recreación pasiva.

Naturaleza y patrimonio conviven en este destino bonaerense. Laguna del Ojo (Facebook)

Para una salida familiar, el entorno ofrece la posibilidad de organizar un picnic y pasar varias horas al aire libre. También existen sectores destinados al descanso y espacios vinculados con el avistaje de aves. El sitio oficial de turismo señala que se han registrado más de 70 especies en la zona, un dato que convierte al lugar en una alternativa atractiva para quienes disfrutan de la fotografía de naturaleza.

Los atardeceres sobre la laguna son otra de las postales que caracterizan el lugar. La combinación entre agua, arboledas y cielo abierto genera un escenario especialmente buscado para sacar fotografías.

Dónde queda San Vicente y cómo llegar en auto o transporte público

San Vicente está ubicado al sur de la Ciudad de Buenos Aires. La distancia suele ubicarse en torno a los 50 kilómetros, aunque puede variar según el punto exacto desde el que se salga de CABA y el camino elegido. Radio Mitre lo ubica a 52 kilómetros de la Capital, mientras que el sitio turístico municipal lo presenta como un destino a 50 kilómetros.

En auto, uno de los recorridos habituales parte desde CABA por la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza, continúa por el Camino de Cintura y luego conecta con las rutas provinciales 210 y 58 para llegar al centro de San Vicente. El tiempo final depende del tránsito y del punto de partida.

También existe una alternativa en transporte público. Una de las opciones es tomar el tren de la línea Roca hasta Alejandro Korn y desde allí completar el trayecto con colectivos hacia San Vicente. Esta alternativa requiere combinar servicios y revisar los horarios vigentes antes de salir.