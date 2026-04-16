5 señales de que podrías estar trabajando con un psicópata, según una experta

Estas personas tienen falta de empatía, escasa capacidad de sentir culpa y una marcada tendencia a manipular a otros para alcanzar sus propios objetivos.

Uno de los indicadores es la ausencia de responsabilidad, donde suelen culpar a terceros por cualquier error o conflicto.

En muchos entornos laborales , los conflictos suelen atribuirse a diferencias de carácter o problemas de comunicación. Sin embargo, hay casos en los que la tensión y la sensación de estar siendo manipulado no responden a desacuerdos, sino a rasgos psicópatas .

El término suele asociarse a hechos delictivos, pero en la práctica también puede describir a personas con una forma compleja de vincularse : basada en la mentira , la falta de empatía y el interés propio . Algunos perfiles, incluso, suelen pasar desapercibidos porque mantienen una apariencia agradable .

Jessica Prado Díaz , psicóloga y criminóloga, explicó en su cuenta de TikTok cuáles son las 5 señales más claras para lograr identificar a este tipo de individuos. A continuación, conocé los detalles.

De acuerdo con el sitio web " Psychopathy Is" , es un trastorno mental ordinario que afecta, principalmente, la forma en que una persona se relaciona con los demás.

No implica necesariamente violencia ni conductas delictivas , sino que se caracteriza por rasgos como la falta de empatía, la escasa capacidad de sentir culpa y una marcada tendencia a manipular a otros para alcanzar objetivos personales.

Quienes padecen de psicopatía son capaces de engañar, explotar, amenazar, robar o dañar físicamente para lograr sus intereses, a la vez que parecen amigables, sociables y seguras en una primera impresión. Esto es conocido como “máscara de cordura o normalidad” y dificulta la identificación de la alteración.

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El desorden se entiende como un espectro y no todos los pacientes presentan la misma intensidad: algunas personas tienen rasgos leves que apenas afectan su entorno, mientras que en otros casos el impacto en las relaciones personales y laborales puede ser inmenso.

A nivel conductual, suelen presentar una gran facilidad para mentir sin incomodidad, cambiar las situaciones a su favor y tomar decisiones sin considerar el impacto en otros.

Esto no significa que no comprendan las emociones ajenas, sino que no las experimentan de la misma manera ni les otorgan valor en sus decisiones.

Otra característica frecuente es la tendencia al egocentrismo. Sus proyectos están por encima de cualquier norma o vínculo, lo que los lleva a utilizar a otras personas como medios para alcanzar resultados. Esto se combina con una baja tolerancia a la frustración y una dificultad para asumir responsabilidades.

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Señales de que podrías estar trabajando con un psicópata

Mentira instrumental

Uno de los indicadores más claros es el uso constante de la mentira con un objetivo concreto. No se trata de errores o exageraciones ocasionales, sino de una estrategia deliberada para ganar ventaja.

Este tipo de persona puede inflar sus logros, atribuirse responsabilidades que no tuvo o incluso inventarse experiencias.

"Mienten para conseguir más poder. Pueden inflar resultados, afirmar que tienen contactos que realmente no poseen, exagerar su rol en un proyecto o incluso cambiar de versión sin inmutarse", explicó Jessica Prado Díaz.

Y, un comportamiento especialmente significativo es apropiarse del trabajo grupal. Cuando un proyecto sale bien, intenta posicionarse como el principal responsable, minimizando o ignorando el aporte del resto del equipo.

"Por ejemplo, se atribuyen un éxito que ha sido logrado por un equipo entero. Cuando se les confronta, diciendo: 'Esto lo hicimos en equipo, no tú solo', suelen responder cosas como: 'Lo has malinterpretado, yo no he dicho eso o te lo estás imaginando'. La seguridad con la que mienten puede hacer que incluso dudes de tu propia memoria", agregó.

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Encanto superficial

Otra señal habitual es una amabilidad que parece genuina, pero que en realidad está condicionada por el interés. A pesar de que puede mostrarse atento, cercano o colaborativo cuando necesita algo, esa actitud desaparece cuando deja de obtener beneficios.

El cambio suele ser evidente con el tiempo: pasa de ser alguien agradable a mostrarse indiferente sin motivo claro.

"La segunda señal es el encanto superficial: ese compañero que te invita a un café, te halaga, te pregunta: '¿qué tal?', pero solo cuando necesita algo. Por ejemplo, cuando quiere que le hagas un turno el fin de semana. Sin embargo, cuando no necesita nada de ti, no le eres útil: no te hace caso, no te invita a ir a comer con el resto de los compañeros, habla de ti a tus espaldas, te ignora", detalla la especialista.

Ausencia de culpa

La incapacidad de asumir errores es otra característica central. Cuando algo sale mal, nunca se responsabiliza. En su lugar, busca justificar la situación o trasladar la culpa a otros factores.

"Casualmente, siempre es culpa del mercado, del cliente, de los de arriba, de Mercurio retrógrado, pero nunca que es una mala decisión suya", argumentó.

Esta actitud evita que aprenda de sus errores y también genera frustración en el equipo. La falta de autocrítica impide resolver los problemas.

Además, al no experimentar remordimiento, no muestra interés en reparar el daño causado, lo que agrava aún más las tensiones.

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Amenaza sutil

A diferencia de conductas abiertamente violentas, este perfil suele recurrir a formas más indirectas de intimidación. Comentarios pasivos-agresivos, silencios incómodos o insinuaciones pueden funcionar como mecanismos de control.

"Es cierto que en ocasiones pueden gritar, dar portazos o ser físicamente intimidantes, pero lo habitual es que comiencen con una amenaza muy sutil: un silencio prolongado, una frase ambigua, frase como: 'ya veremos tu crecimiento'", ejemplificó.

Ve a las personas como objetos

En lugar de reconocer el valor individual de cada persona, tiende a ver a sus compañeros como herramientas para alcanzar objetivos.

Esto se refleja en la falta de reconocimiento, la indiferencia frente al esfuerzo ajeno y la tendencia a delegar tareas sin considerar el impacto en otros. Las relaciones laborales se vuelven utilitarias y despersonalizadas.

"Por ejemplo, puede usar a un empleado para lanzar un proyecto y, cuando ya se ha completado y quiere reemplazarlo con otro, comienza a aislarlo, ignorarlo y a no darle crédito por lo que hace, de manera que se sienta incómodo y se vaya sin que él tenga que despedirlo. Esto ocurre porque no ve a las personas como piezas", concluyó.

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Qué hacer ante esta situación

Detectar este tipo de comportamientos es el primer paso, pero también es importante saber cómo actuar para minimizar su impacto. En primer lugar, resulta clave establecer límites claros. Evitar involucrarse en dinámicas de manipulación y no ceder ante presiones ayuda a reducir el margen de acción de este tipo de perfiles.

También es recomendable documentar situaciones problemáticas, especialmente en contextos laborales. Tener registros de conversaciones, tareas asignadas o decisiones puede ser útil si todo escala a instancias superiores.

Otro aspecto es no tomar estas conductas como algo personal, ya que, muchas veces, quienes interactúan con este tipo de personas terminan cuestionándose a sí mismos.

En paralelo, hay que apoyarse en otros compañeros o en recursos de la empresa. Compartir experiencias ayuda a validar percepciones y evita el aislamiento.

Y en caso de que la situación se vuelve insostenible, evaluar un cambio de área o incluso de trabajo puede ser una decisión necesaria.