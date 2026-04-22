"Michael" llega a los cines: por qué Paris Jackson se distanció de la película sobre su padre Michael Jackson

La película biográfica esta dirigida por Antoine Fuqua, y el sobrino de Michael, Jaafar Jackson, interpreta al Rey del Pop.

Paris Jackson dejó en claro que no tiene “ninguna participación” en la película biográfica sobre su padre Michael Jackson .

La película, titulada Michael , se estrena este 23 de abril en cines. Está dirigida por Antoine Fuqua , y el sobrino de Michael, Jaafar Jackson , interpreta al Rey del Pop. Colman Domingo , nominado al Oscar y estrella de Euphoria, interpretará a Joe Jackson , el padre de Michael.

La película también contará con Miles Teller como el representante John Branca. La estrella de The Vampire Diaries, Kat Graham , interpretará a la icónica Diana Ross. Kendrick Sampson, de Insecure, interpretará al gigante de la industria Quincy Jones.

El lunes pasado se llevó a cabo la premiere del filme en Los Ángeles y contó con la participación de varios familiares de Jackson, siendo su hija París la gran ausente. La joven ha dejado claro en varias ocasiones su total rechazo a la película, todo se da en un contexto de confrontación con los administradores del patrimonio de su padre, John Branca y John McClain, contra quienes presentó una oposición legal el pasado mes de febrero acusándolos de "desperdiciar recursos".

Sin embargo, a través de sus redes sociales París habló sobre la película. "Una de las principales razones por las que no he dicho nada hasta ahora es porque sé que a muchos de ustedes les va a gustar. La película complace a un sector muy específico de los fans de mi padre que aún vive en la fantasía. Y les va a gustar ", aseguró.

"Hay mucho endulzamiento, como si la narrativa estuviera controlada. Hay mucha inexactitud y muchas mentiras descaradas", según la joven. "Al final, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad. Hablé, no me escucharon, así que me largué".

En la previa al estreno del filme, Domingo habló con la revista PEOPLE sobre la película y mencionó al medio que los hijos de Michael, Paris y Prince Jackson, "apoyaban mucho" la película y habían "conversado brevemente" sobre el proyecto siendo "de gran ayuda".

En aquella ocasión Paris también recurrió a las redes sociales para desmentir públicamente las afirmaciones de Domingo. En una serie de historias de Instagram escribió, etiquetando a Domingo: "No le digan a la gente que fui 'útil' en el set de una película en la que no participé en absoluto, jaja, qué raro".

Continuó: "Leí uno de los primeros borradores del guion y compartí mis observaciones sobre lo que era deshonesto o no me parecía bien, y cuando no lo abordaron, seguí adelante con mi vida. Ni mis monos, ni mi circo. Que Dios los bendiga y los acompañe".

Más tarde, abordó los comentarios de los espectadores que afirmaron que estaba reaccionando "de manera grosera" a las afirmaciones de Domingo: "Oye, conocí a este hombre dos veces... ambas fueron interacciones muy breves".