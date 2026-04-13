Adiós al negro y blanco: el color en tendencia que teñirá de elegancia al otoño 2026

Esta popular tonalidad reemplazará a los demás colores durante la temporada de frío.

El marrón chocolate es el tono más elegido para esta temporada de otoño.

El otoño 2026 llega con una revolución cromática que deja atrás al negro, gris y blanco en el vestuario y marca tendencia a nivel global.

El cambio de paleta responde a una búsqueda de tonos más naturales y menos contrastantes , que conectan con una moda más consciente y cercana a la naturaleza.

El marrón chocolate se consolida como el nuevo neutro del otoño 2026, desplazando al negro y al gris en muchas colecciones. Este tono aparece en prendas clave como tapados largos, pantalones sastreros, sweaters tejidos y accesorios , demostrando su capacidad para integrarse en cualquier guardarropa.

Una de las ventajas más destacadas de este color es su facilidad para combinar con otros tonos. Funciona a la perfección con beige, blanco, negro y hasta con colores más vibrantes , como el celeste claro o el rosa empolvado. Además, su uso en looks monocromáticos genera un efecto elegante y moderno, ideal para quienes buscan sofisticación sin caer en lo convencional.

Marcas como Hermès, Ferragamo y Chloé ya incorporaron el marrón chocolate en sus colecciones, aplicándolo en prendas que van desde vestidos de gasa hasta accesorios de cuero y calzado . Este tono no solo aporta profundidad visual, sino que también transmite una sensación de lujo silencioso , alineado con la tendencia del "quiet luxury" que domina la moda actual.

Por qué el negro y tonos grises ya pasaron de moda

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El negro y el gris, durante años, fueron los colores refugio del otoño-invierno por su elegancia y practicidad. Sin embargo, el otoño 2026 marca un giro hacia tonos más cálidos y orgánicos, que reflejan una búsqueda de autenticidad y conexión con la naturaleza. El marrón chocolate, en este contexto, ofrece una alternativa que conserva la sobriedad pero introduce un matiz diferente, más acogedor y menos frío.

El contexto cultural también influye en este cambio. En una época donde la moda se inclina hacia lo atemporal y funcional, el marrón chocolate encaja perfectamente. A diferencia del negro, que puede resultar demasiado tajante, este tono aporta suavidad y calidez sin perder carácter. Además, su versatilidad lo hace ideal para prendas que van desde lo formal hasta lo relajado, adaptándose a múltiples ocasiones.

Otro factor clave es el cansancio visual generado por el dominio prolongado del negro y el gris. Los diseñadores y consumidores buscan renovar el guardarropa con tonos que, aunque neutros, ofrezcan una experiencia visual más enriquecedora. El marrón chocolate, con su profundidad y elegancia, se presenta como la opción ideal para lograr este equilibrio.

Cómo combinar el marrón chocolate durante la temporada otoño-invierno

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El marrón chocolate es un color fácil de integrar en el vestuario, gracias a su capacidad para adaptarse a múltiples combinaciones. Estas son algunas ideas para incorporarlo en los looks de la temporada:

Con tonos neutros : combínalo con beige, blanco o gris para crear outfits sofisticados y equilibrados. Un abrigo en marrón chocolate con un pantalón beige o una blusa blanca genera un look elegante y atemporal .

Con denim oscuro : el marrón chocolate y el jean oscuro forman una combinación clásica y moderna, ideal para looks casuales pero pulidos.

Con toques metálicos : accesorios en dorado o plateado realzan la calidez del marrón chocolate, añadiendo un toque de lujo discreto al conjunto.

En looks monocromáticos : usar diferentes matices de marrón, desde el chocolate hasta el camel , crea un efecto armónico y sofisticado , perfecto para prendas como trajes o vestidos.

Con colores pastel : el contraste con rosa empolvado o celeste claro aporta frescura y modernidad, ideal para looks diurnos.

Con verde oliva o borgoña: estas combinaciones, inspiradas en la naturaleza, generan contraste y profundidad, ideales para prendas exteriores como abrigos o parkas. image

El marrón chocolate también funciona en accesorios, como carteras, cinturones o calzado, permitiendo incorporar la tendencia de manera gradual. Su versatilidad lo convierte en una apuesta segura para renovar el guardarropa sin perder elegancia.