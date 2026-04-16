Moda otoño-invierno 2026: los colores de esta temporada y cómo elegir el mejor para tu tono de piel

Los colores tendencia no solo responden a la moda, sino que también según el subtono de piel de cada persona.

La tendencia se inspira en la naturaleza y en una moda más consciente.

La moda otoño-invierno 2026 llega con una paleta de colores que deja atrás lo previsible y apuesta por una estética más conectada con la naturaleza. La tendencia pone el foco en tonos orgánicos, profundos y versátiles.

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La idea no es solo verse bien, sino también construir un guardarropa más funcional y consciente. Por ese motivo, elegir los colores no depende únicamente de lo que está de moda, sino también de qué tonos favorecen más según el subtono de piel . Entender esto puede marcar la diferencia entre un look correcto y uno armonioso.

La paleta de este otoño 2026 está dominada por tonos inspirados en la naturaleza , que combinan elegancia con facilidad de uso. Se trata de colores que funcionan como base del guardarropa y permiten múltiples combinaciones.

Marrones intensos: desde el chocolate hasta el camel o moca, se posicionan como nuevos neutros. Reemplazan en muchos casos al negro y funcionan en abrigos, cuero y prendas estructuradas.

Verde oliva: aporta frescura sin perder sobriedad. Es ideal para looks urbanos y combina muy bien con tonos tierra.

Bordó y rojo profundo: colores con carácter que suman elegancia sin ser excesivos. Funcionan tanto de día como de noche.

Butter yellow: un amarillo suave que aporta luz a los outfits invernales y equilibra los tonos más oscuros.

Azules profundos: azul petróleo o el azul noche, alternativa sofisticada al negro.

Estos colores no solo son tendencia por su estética, sino también porque responden a una lógica de consumo más consciente: son fáciles de combinar, atemporales y adaptables a distintos estilos.

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Cómo identificar tu subtono de piel

Existen tres tipos principales de subtonos de piel: cálido, frío y neutro. Los cálidos tienen un tono mas amarillo o dorado, los fríos tienen un tono rosado o hasta azulado, y los neutros tienen una mezcla de matices cálidos y fríos. Pero si te cuesta sentirte totalmente identificada con el frío y el cálido, lo más probable es que el tuyo sea neutro.

El subtono de la piel es el tono que está abajo de la superficie de la piel y si descubres cuál es, se te va a facilitar la elección de colores de ropa y hasta de maquillaje y cabello. El subtono no tiene nada que ver con el color de la piel, alguien moreno puede tener uno frío y alguien muy pálido, ser cálido.

Estas son cuatro pruebas que te ayudarán a identificar tuyo:

1. Prueba de las venas: Voltea el antebrazo y observá las venas. Si tienen un matiz verdoso, es probable que tengas subtono cálido. Si tienen un tono azulado, es probable que la piel tenga un subtono frío.

2. Prueba de joyería: ¿te queda mejor el dorado o el plateado? Si la respuesta es dorado, lo más probable es que tu piel tenga subtono cálido. Si eres más del plateado, tu piel seguramente tenga subtono frío.

3. Prueba de tela blanca: poné un paño blanco junto a tu rostro sin maquillaje y prestá atención en cómo se ve tu piel bajo esa luz. La piel con subtonos cálidos se va a ver más amarillenta, mientras que la piel con subtonos fríos se va a ver azulada o rosada.

4. Prueba de blanco versus crema: para esta prueba hay que usar dos prendas de vestir, una blanca y la otra color crema. Con el rostro sin maquillaje, observá qué color complementa mejor tu tono de piel. Si es el tono blanco, tus subtonos son cálidos. Si el color crema te favorece más, es probable que tu subtono sea frío. Si ambos te favorecen por igual, tienes un subtono neutro.

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Cuál color te va a favorecer más

Elegir bien los colores no es solo cuestión de tendencia. El subtono de la piel juega un rol clave para lograr un look armónico y favorecedor.

Existen tres tipos principales:

Subtono cálido: tonos tierra, marrones, verde oliva, dorados, coral.

Subtono frío: azul, gris, fucsia, tonos fríos y plateados.

Subtono neutro: es una mezcla equilibrada.

Aplicado a las tendencias 2026: