El abrigo que vuelve para quedarse en este otoño invierno 2026: cómo usar los tapados de paño

Con la llegada del frío vuelen las prendas atemporales: los tapados se consolidan como la opción preferida por su versatilidad y capacidad de elevar cualquier outfit.

Una prenda clave para enfrentar el frío con estilo.

El invierno 2026 llega con un cambio fuerte en el mundo de la moda . Después de varias temporadas dominadas por las camperas puffer, voluminosas y deportivas, se da un giro de 360 y el foco vuelve a ponerse en prendas más clásicas, elegantes y versátiles.

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Los tapados de paño regresan como los protagonistas absolutos de todos los outfits. No solo porque abrigan muchísimo, sino también por su estética atemporal . Permite elevar cualquier look sin esfuerzo y combina funcionalidad con estilo. Además, se adapta a distintas edades y estilos.

Lejos de ser una tendencia pasajera, este regreso marca también un cambio en la forma de consumir moda: menos prendas que se usan solo una temporada y más inversión en piezas duraderas.

Los tapados de paño vuelven a instalarse como un infaltable en el armario de todas esta temporada. Su principal característica es que este tipo de abrigo no suma un volumen excesivo, algo que muchas veces juega en contra cuando se usan las camperas infladas.

Este tipo de abrigo se destaca por varias razones:

Elegancia atemporal: nunca pasan de moda y aportan un aire sofisticado inmediato.

Versatilidad total: funcionan tanto para looks formales como informales.

Efecto estilizador: las líneas rectas y los cortes largos ayudan a alargar visualmente la silueta.

Durabilidad: son prendas pensadas para varios años, alineadas con un consumo más consciente.

Además, es una buena inversión si estás buscando hacete un armario cápsula, que consiste en una selección minimalista de prendas que son versátiles, funcionales y atemporales. Tienden a ser entre 10 y 30 piezas que combinan entre sí, lo que permite crear muchos conjuntos sin necesidad de tener mucha ropa.

Entre los modelos más buscados aparecen los tapados:

Rectos y largos.

Los diseños oversize.

Los cruzados con cinturón.

Todos comparten que brindan comodidad sin perder estructura y pueden adaptarse a estilos casuales como también a los elegantes. Se integran fácilmente al guardarropa porque combinan con básicos como jeans, pantalones sastreros o vestidos tejidos, lo que los convierte en una opción muy práctica para el día a día.

tapado

Cómo usar los tapados de paño para un buen look

Una de las grandes ventajas de los tapados de paño es su facilidad para adaptarse a distintos estilos. Con pocas combinaciones, se pueden lograr looks muy diferentes.

Algunas formas de llevarlos:

Con jeans y botas:

Ideal para un look urbano y cómodo. El tapado eleva automáticamente un outfit básico.

Con pantalón sastrero:

Perfecto para un estilo más formal o de oficina. Aporta estructura y elegancia.

Con vestidos tejidos:

Una combinación clásica del invierno, que suma abrigo sin perder feminidad.

Con zapatillas:

Para un estilo más relajado y moderno, mezclando lo clásico con lo casual.

También es clave prestar atención al calce. Los modelos oversize son tendencia, pero deben equilibrarse con prendas más ajustadas debajo para no perder proporción ni forma. A este tipo de tapados se les puede agregar un cinturón para enmarcar un poco más la figura.

Otro punto importante es el largo, los tapados que son por debajo de la rodilla son los más elegidos porque estilizan y protegen mejor del frío.

tapado de paño

Los colores de este invierno en abrigos

En cuanto a la paleta de colores, el invierno 2026 se inclina más por los tonos neutros y clásicos, lo que hace que dure muchas temporadas sin pasar de moda y también facilita mucho a la hora de combinar.

Los colores que predominan son:

Negro: el infaltable, elegante y versátil.

Gris: en todas sus variantes, ideal para looks urbanos.

Camel: uno de los tonos estrella, aporta calidez y sofisticación.

Marrón: en auge, especialmente en gamas tierra.

Estos colores no son fáciles de combinar, sino que también te permiten armar looks más prolijos y atemporales. Son ideales para quienes buscan invertir en una prenda que no se vuelva obsoleto rápidamente.