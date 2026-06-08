Adiós a la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico que la reemplaza?

Una alternativa gana espacio en los hogares gracias a su versatilidad y a las múltiples tareas que puede realizar en un solo equipo.

Durante los últimos años, la freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más buscados para la cocina. Su propuesta de preparar alimentos con poco aceite y en menos tiempo logró conquistar a millones de usuarios en distintas partes del mundo.

Sin embargo, el mercado de los artefactos para el hogar no se detiene. A medida que aparecen nuevas tecnologías, también surgen equipos que buscan ofrecer más funciones y resolver necesidades que antes requerían varios aparatos distintos. Esa tendencia está impulsando el crecimiento de una nueva categoría que empieza a ganar protagonismo.

Aunque la freidora de aire mantiene una importante presencia en las cocinas , algunos fabricantes y especialistas consideran que un dispositivo más completo podría convertirse en el próximo gran favorito de quienes buscan practicidad, ahorro de espacio y mayor variedad de preparaciones.

La popularidad de las freidoras de aire sigue siendo elevada, pero algunos usuarios comenzaron a señalar ciertas limitaciones . Una de las más frecuentes está relacionada con la capacidad disponible, especialmente en modelos compactos que obligan a cocinar en varias tandas cuando se preparan comidas para familias numerosas.

También existen cuestionamientos vinculados a la variedad de funciones. Si bien estos equipos permiten freír, hornear y recalentar algunos alimentos, no siempre ofrecen el mismo nivel de rendimiento para todas las preparaciones.

Otro aspecto que aparece en las evaluaciones de los consumidores es el espacio. En muchas cocinas pequeñas, cada centímetro cuenta. Cuando una persona ya dispone de horno, microondas u otros electrodomésticos, incorporar una freidora puede resultar poco práctico.

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El nuevo electrodoméstico revolucionario que llega a las cocinas

El aparato que está captando cada vez más atención es el horno eléctrico inteligente multifunción, una evolución de los hornos de sobremesa tradicionales que incorpora tecnología digital y distintos modos de cocción. Su principal atractivo radica en la capacidad de concentrar varias herramientas en un único equipo. Dependiendo del modelo, puede funcionar como horno convencional, tostadora, grill, deshidratador de alimentos e incluso como freidora de aire.

Esta combinación permite reducir la cantidad de dispositivos presentes en la cocina y optimizar el uso del espacio disponible. Para muchos consumidores, esa característica representa una ventaja importante frente a la necesidad de acumular varios aparatos diferentes.

Otro punto que impulsa su crecimiento es la incorporación de programas automáticos. Algunos equipos incluyen configuraciones específicas para pizzas, vegetales, carnes, pescado, panificados o postres, ajustando temperatura y tiempo de cocción de manera automática. La conectividad también forma parte de la propuesta de algunos modelos más avanzados. Mediante aplicaciones móviles, los usuarios pueden supervisar procesos, modificar configuraciones o recibir alertas cuando la comida está lista.

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¿Cómo funciona el horno eléctrico inteligente y qué ventajas ofrece?

El funcionamiento de estos hornos se basa en sistemas de circulación de aire caliente, resistencias de alta eficiencia y controles electrónicos que permiten una regulación más precisa de la temperatura. Muchos modelos incorporan tecnología de convección, un sistema que distribuye el calor de manera uniforme dentro de la cámara de cocción. Esto ayuda a lograr resultados más parejos en distintos tipos de alimentos y reduce los tiempos de preparación.

Entre las ventajas más destacadas aparece la multiplicidad de funciones. Mientras que una freidora de aire suele estar enfocada en determinadas tareas, un horno inteligente puede adaptarse a una variedad mucho más amplia de recetas. También sobresale la posibilidad de cocinar mayores cantidades de alimentos en una sola preparación. Esto resulta especialmente útil para grupos familiares o para quienes suelen recibir invitados y necesitan optimizar tiempos.

La precisión en los controles es otro aspecto valorado. Los paneles digitales permiten seleccionar temperaturas específicas y configurar programas predeterminados que simplifican el proceso de cocción.

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Aun así, la elección entre una freidora de aire y un horno inteligente depende de las necesidades de cada hogar. El tamaño de la cocina, el presupuesto disponible, la frecuencia de uso y los hábitos alimentarios son variables que influyen en la decisión.