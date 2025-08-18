No siempre confíes en la Inteligencia Artificial: el vídeo viral que generó polémica en las redes sociales







Un error de información convirtió un viaje soñado en un fiasco y desató un debate viral sobre los límites de confiar en la inteligencia artificial.

La pareja perdió su vuelo tras seguir un consejo erróneo de inteligencia artificial, generando un debate viral sobre su fiabilidad. Depositphotos

La creciente confianza en la Inteligencia Artificial como herramienta para resolver problemas cotidianos se encuentra bajo la lupa tras un caso que desató un intenso debate en redes. Un episodio viral mostró las consecuencias de basar decisiones importantes, como un viaje internacional, en datos no verificados.

El suceso involucra a una joven pareja que, ilusionada con sus vacaciones, terminó viviendo una frustración inesperada por no confirmar en la información en fuentes oficiales. La experiencia, compartida en Instagram, se transformó en tendencia global y puso en discusión hasta dónde se puede confiar en la tecnología.

Embed - Nos quedamos en Tierra @flexcidine_ Nos quedamos en Tierra original sound - EL PIPAS Confiaron en Chat GPT y perdieron el vuelo: qué pasó con esta pareja Todo comenzó cuando la pareja consultó a ChatGPT para saber si necesitaban una visa para ingresar a Puerto Rico. La respuesta negativa los dejó tranquilos y listos para emprender el viaje. Sin embargo, al llegar al aeropuerto, descubrieron que la documentación requerida no estaba completa y que, sin visa, no podrían abordar.

El error se volvió un obstáculo insalvable y arruinó por completo sus planes de vacaciones. Las imágenes publicadas en redes muestran a la joven afectada, llorando mientras su pareja la consuela. En el video, ella admite que normalmente se informa con cuidado, pero que esta vez confió solo en la respuesta del asistente virtual.

En un momento cargado de frustración, incluso bromeó con que la IA habría actuado "por venganza" debido a sus anteriores comentarios despectivos hacia el sistema. Su historia no solo llamó la atención por lo inusual, sino por exponer la fragilidad de depender de una sola fuente.

La repercusión del caso refleja cómo un error de este tipo puede afectar no solo a nivel personal, sino también económico, poniendo en jaque la organización de un viaje internacional. La reacción de los usuarios de las redes sociales al video viral El video sumó más de 5 millones de reproducciones en pocos días, con miles de comentarios divididos entre la comprensión y la crítica. Muchos usuarios cuestionaron la decisión de no corroborar la información en sitios oficiales. Otros se mostraron sorprendidos por el desconocimiento de requisitos migratorios tan básicos, remarcando que, aunque la inteligencia artificial ofrece respuestas rápidas, la responsabilidad final siempre recae en el usuario. Este episodio reafirma la necesidad de usar la tecnología como complemento y no como única fuente de información.

