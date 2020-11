Un mapeo gastronómico para degustar lo mejor de los alimentos fermentados

Allá a lo lejos, a comienzos de 2020, cuando la pandemia recién arrancaba y la cuarentena era una novedad, el término más buscado en Google no fue “coronavirus” sino “masa madre”. La idea de estar en casa por unas semanas fue, para muchos, una excusa y también una oportunidad para probar recetas nuevas y más que nada las que requieren tiempo y dedicación. Así, los fermentados fueron cobrando protagonismo, sobre todo en las redes sociales, con recetas y también con evidencia que respalda los beneficios que ofrecen, particularmente en un momento en que el foco de todos está en el cuidado de la salud.

“El mundo de la fermentación es inmenso y muy complejo. Los alimentos fermentados tienen un agregado histórico inherente. Todos y cada uno de ellos arrastra consigo una carga cultural que les da mucho más valor, y es solo en el momento en el que comprendemos eso cuando comenzamos a darle la importancia que tienen. Desde la cerveza hasta el koji, de la chicha a la kombucha, todos vienen de distintos lados y portan algo de la cultura y la gente que los originó. Algo interesante es que, a pesar de su complejidad, las elaboraciones más conocidas son, también, las más fáciles de hacer. El yogur y el chucrut son los mejores ejemplos de ello. Ambas elaboraciones consisten en sólo dos ingredientes y un procedimiento muy simple. En restaurantes, sin contar los quesos y las bebidas alcohólicas, el yogur y el kimchi están ganando su lugar. El primero por su versatilidad y el segundo por su potencia y su sabor”, dice el cocinero argentino Martín Russo, autor del libro Alimentos fermentados.

De hecho, según Russo es el yogur la opción ideal para iniciarse en el mundo de la fermentación, sobre todo en los más pequeños. “Creo que la manera más fácil de incorporar fermentados en niños es a través del yogur natural sin azúcar. Es muy versátil y se puede agregar, por ejemplo, al arroz frío con aceite de oliva, pepino, tomate, sal, comino y orégano fresco, en una ensalada de repollo con un chorrito de vinagre y aceite de oliva, o sobre un pan con palta y semillas molidas”.

Justamente, el hecho de que los fermentados aún no se sean reconocidos como un alimento popular se debe básicamente a la falta de información y a un temor infundado. Por eso, el yogur, que se consigue en supermercados; puede adaptarse a recetas dulces y saladas o frías y calientes; y además es un producto seguro elaborado con ingredientes conocidos y expresados en una etiqueta, puede ser una buena manera de animarnos a los fermentados.

"Lo que más juega en contra de los fermentados es el prejuicio, mucha gente desconoce la diferencia entre lo fermentado y lo podrido. Hoy en día los microorganismos están asociados con la suciedad y las enfermedades. Pero de a poco se está empezando a comprender que juegan un papel fundamental en nuestra salud. Cada vez hay más evidencias científicas que indican que nuestra relación con las bacterias es importantísima y que dependemos de ellas para estar sanos. Creo que el consumo de alimentos fermentados, aumentará en la medida que aumente la divulgación de sus beneficios y recetas”, advierte.

Uno de los secretos menos conocidos de los fermentados es que tienen umami, otro sabor que se suma al dulce, el salado, el amargo y el ácido. “En los fermentados encontramos con facilidad lo que se denomina ´el quinto sabor´, lo que los japoneses llaman ´umami´, que significa delicioso, y es más que nada producido por la descomposición de proteínas en aminoácidos (es difícil clasificarlo dentro de los otros cuatro sabores, por eso tiene una clasificación de sabor para sí mismo”. El miso y otros derivados del koji suelen ser los más claros ejemplos.

Lo mejor del universo de los fermentados

“Cada vez más, a lo largo y ancho de todo el cono sur, los cocineros se están animando a los fermentos. Esto no sólo significa que se produzcan más alimentos fermentados en las cocinas, sino que también se compren más productos artesanales con procesos de fermentación. Un claro ejemplo son los vinagres frutales de Müller & Wolf, de la China Müller, con los que se condimenta y realza sabores en los mejores restaurantes del país. También recomiendo el Kéfir de Dahna de Quékefir! y los fermentos de Fernando Mayoral, como la manteca con moromi, que son los sedimentos de la salsa de soja que él mismo produce. También recomiendo el mbeyú de kimchi y queso de Comedor Diario, la kombucha de café de Americano y el kkakdugi de Nanum”, destaca Russo, y aclara: “ Si bien este fue un año caótico en el que hubo muchos cierres, también hubo algunas aperturas. Entre ellas me gustaría destacar a Nanum, de Marina Lis Ra (en Chacarita), El chef y la Bacha, de Martín Gomez Maciel (en San Isidro) y Lo de Yiyo, de Danilo Wortolec (Parque Avellaneda), que no es una apertura sino una renovación del viejo boliche de su abuelo”.

El yogur es uno de los fermentados más populares y forma parte de los menús de muchos restaurantes y confiterías. En los desayunos de Ninina, Nucha, Tea Connection, Tienda de café, Birkin, Coco Café y Tostado Club, entre muchos otros, el yogur es el protagonista indiscutido en los desayunos. En Narda Comedor, de la reconocida chef argentina Narda Lepes, este alimento está presente tanto en platos dulces (yogur con fruta y granola) como salados (yogur con palta, tostadas y hasta con huevo). El exclusivo restaurant Aramburu también incluye platos con yogur en su menú de 18 pasos. Y el restaurant de alta cocina francesa del argentino Mauro Colagreco, Mirazur, con menús que van cambiando cada día, le otorga un espacio distinguido al más versátil de los fermentados.

Respecto de los fermentados en sí, a los más osados Russo les recomienda animarse al tempeh, al que reconoce como uno de sus preferidos. “Originario de la isla de Java, Indonesia, consiste en porotos de soja cocidos en los que luego se cultiva el Rhizopus Oligosporus. Éste es un moho que crece en todos los recovecos entre los porotos, unificándolos y formando una especie de torta compacta que luego se corta y se dora para aportar más sabor. Además de ser delicioso, es altamente nutritivo, al punto que se lo considera un excelente sustituto de la carne para vegetarianos y veganos. Teniendo en cuenta que nuestro país es un gran productor de soja y otras legumbres en las que se puede cultivar este moho, me parecería interesantísimo que se comience a producir tempeh. También el Aspergillus Oryzae, el moho responsable del koji, tiene muchísimo potencial en Argentina por la misma razón. A través del koji, de origen japonés, se pueden desarrollar otros superalimentos como el miso, o también, producir salsas de soja artesanales de la más alta calidad posible, sin agregado de proteasas, sino usando las enzimas producidas por el Aspergillus. El gran poder enzimático del koji permite transformar todo tipo de alimentos, incluso se pueden acortar los tiempos de maduración de la carne y pasar de tres semanas a sólo 48 horas”, lo describe.

“Sumado a su impronta cultural y la fuerza de sus sabores, los alimentos fermentados están cargados de microorganismos que tienen grandes efectos positivos para nuestra salud. Incorporar alimentos fermentados a la dieta es muy importante y, personalmente, en el transcurso de mi carrera gastronómica, me han ayudado a mantenerme sano y desestresado incluso en momentos de altísima exigencia”, cuenta Russo, creador de La fermentaduría y Birra perro, dos emprendimientos gastrónomicos donde la fermentación es la estrella.

¡Qué mejor momento que la primavera y el verano para degustar en la vereda, en el parque, en un patio o en una terraza las mejores recetas del mundo de la fermentación! Platos frescos, sabores únicos y un sinfín de beneficios para la salud. ¡Buen provecho!

Tres recetas de Martín Russo para fermentar en casa

Elaborar fermentos en casa es muy simple. Los únicos cuidados que hay que tener están relacionados con la limpieza y la desinfección de las herramientas que se utilicen. El frasco de 3 litros es una buena medida para el hogar, y en vez de usar la tapa, se pueden utilizar guantes de nitrilo como cerrar el recipiente. De esta manera, el cierre será hermético y no podrá entrar aire. Al mismo tiempo, evitaremos que se genere presión en el interior del frasco debido a la elasticidad del guante. Ahora sí, ¡manos a la obra!

Yogur

Tipo de fermentación: anaeróbica.

Ingredientes:

-Leche 1 lt

-Yogur 50 ml (o starter con lactobacilos)

Opcional:

-Leche en polvo (para espesar)

-Saborizantes.

Preparación:

Calentar la leche a 80°C en una olla, cubrirla con una tapa y enfriar en baño maría inverso hasta los 40°C.* Agregarle el yogur y revolver para homogeneizar y conservar a esa temperatura durante 8 hs en un recipiente esterilizado.

Una vez terminada la fermentación, conservarlo en heladera hasta dos semanas. El yogur elaborado se puede utilizar como iniciador del próximo hasta 6 veces (entre más veces se reproduce, existe más riesgo de que se reproduzca otro microorganismo contaminante).

Algunas ideas para mantener la temperatura de la leche durante tanto tiempo:

-Con un frasco tapado con trapos en un lugar cálido.

-Con un frasco en un baño a 40°C-50°C.

-Con un termo previamente calentado con agua hirviendo.

-En el horno al mínimo con la tapa ligeramente abierta.

-Con un roner.

-Con yogurtera.

*Este paso se puede resumir en aumentar la temperatura de la leche a 40°C si ésta es pasteurizada.

Chucrut tradicional

Tipo de fermentación: anaeróbica.

Ingredientes:

-Repollo blanco 1 kg

-Sal 20 gr (2%)

Opcional:

-Especias

-Semillas

-Hierbas

-Otros vegetales ciselados.

Preparación:

Retirar las capas externas del repollo. Cortarlo en cuartos y remover el tallo. Ciselar lo más fino que se pueda. Pesar la cantidad de repollo ciselado y añadirle el 2% de sal. Lavarse muy bien las manos y masajear durante 5 minutos hasta que éste largue todos sus jugos. Dejar reposar 5 minutos y luego colocarlo en un recipiente para almacenarlo, presionando fuerte para que quede sumergido en su propio líquido. Llenar una bolsa con agua y 2% de sal, sellar al vacío (o usar bolsas tipo ziplock, intentar quitarle todo el aire y asegurarse de que quede bien cerrada) y colocarla sobre el chucrut. Ésto hará que el líquido cubra por completo el repollo de forma segura durante toda la fermentación.

Si el repollo no está sumergido en su salmuera, proliferarán mohos salvajes y se echará a perder el fermento. Los mohos crecen en contacto con el aire, es decir, son aeróbicos. Por eso, entre menos aire haya dentro del frasco, más improbable es la aparición de microorganismos indeseados.* Al colocarle la bolsa con peso encima nos aseguramos de que eso no suceda ya que quedará sumergido, y si se pincha, la salmuera dentro de la bolsa no afectará la solución de la salmuera natural del chucrut.

Dejar fermentar durante al menos dos semanas a temperatura ambiente (el tiempo de fermentación varía dependiendo del punto de acidez preferente del paladar de cada uno).

Una vez abierto o iniciado su consumo, reservar en frío.

*Para evitar la aparición de mohos es recomendable aplicarle peso al repollo -para que permanezca hundido en su salmuera- usando las hojas externas, y utilizar la tapa con trampa de aire. Esto hace que, por presión y diferencia de densidades entre el gas carbónico y el oxígeno, la circulación de los gases sea de adentro hacia afuera, evitando la contaminación por microorganismos aeróbicos.

Vinagre

Tipo de fermentación: doble.

Ingredientes:

-Jugo de fruta 1 lt

- Azúcar 180 gr

Opcional:

-Cualquier tipo de miel o azúcar sin refinar.

-Vino, sidra o cualquier bebida alcohólica.

Preparación:

1ra fermentación:

Colocar el jugo y el azúcar en un recipiente previamente esterilizado, revolver para que se disuelva correctamente, tapar con trampa de aire y dejar fermentar a temperatura ambiente de dos a cuatro semanas. Este proceso es para que el azúcar sea transformado en alcohol por las levaduras naturales presentes en la fruta.

2da fermentación:

Filtrar y pasar a otro recipiente, cubrir con tela de voile para permitir la entrada de aire pero evitando el ingreso de insectos. Dejar fermentar a temperatura ambiente, mínimo por dos semanas. Entre más contacto con el aire tenga el líquido, más rápida será la transformación del alcohol en ácido acético.

La madre del vinagre:

Es muy común que en la segunda fermentación se forme una madre, es decir, una especie de tela gomosa que flota en la superficie o a media agua, que está compuesta por colonias de levaduras y bacterias que conviven simbióticamente. Estas colonias son más conocidas como SCOBYs (Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast). La ventaja de obtener una madre es que puede ser trasladada a otro vinagre en el inicio de su fase acética y asegurar un buen resultado. Si no se genera una madre, no significa que haya salido mal.