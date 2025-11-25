Alta gama, otros más accesibles y el primer 0% alcohol de una bodega argentina: 10 etiquetas que vale la pena probar

Una selección de etiquetas de blancos, rosados y espumantes de algunas de las bogedas locales más prestigiosas. Los precios: entre $12.000 y $90.000.

Producido con las que probablemente sean las uvas de Sauvignon Blanc más altas del mundo -cultivadas a 3.111 metros sobre el nivel del mar en los Altos Valles Calchaquíes-, este vino de Bodega Colomé es una expresión compleja y enfocada de un terruño extremo y único. La gran altitud y el clima singular de Salta se reflejan en cada copa: notas vibrantes de hierbas verdes y arvejas frescas, una acidez cincelada que aporta estructura y vivacidad, y un final conciso con sutiles toques especiados que invitan a seguir descubriendo.

“Mi historia con el Torrontés me llevó a una de las áreas vitivinícolas que considero de calidad excepcional: Gualtallary, a 1.300 m.s.n.m. La dificultad de la planta para crecer en los suelos calcáreos y pobres resulta en una uva de excelente calidad. Fermentado en barricas de roble francés, es uno de los primeros Torrontés de esta zona, de admirable elegancia y una fiel representación del lugar”, afirma Susana Balbo.

Un Torrontes complejo y equilibrado que se distingue por el caracter unico que le confieren los suelos de Gualtallary. Un vino con marcados aromas a durazno blanco, melon y cascaras de naranja. En boca, por su parte, se destacan las notas herbales realzadas por su paso por roble frances. Ideal para acompañar pescados, frutos de mar y/o platos picantes y aromaticos como los de la cocina asiatica.

Precio sugerido: $84.551

balbo

Ameri Eva Estate Sauvignon Blanc Orgánico 2024

Luego de estudiar 123 calicatas del viñedo Eva Estate, junto al geofísico Guillermo Corona, la bodega orgánica pionera de Gualtallary identificó los diferentes tipos de suelo. Este vino es el resultado de ese estudio y proviene de una parcela de 1,7 ha de suelo arenoso calcáreo.

Se cosechó manualmente a primera hora de la mañana para mantener la uva fresca y fría. Una vez en bodega se realizó una cuidada selección de uvas y racimos con una una Selectora Óptica de Granos y se realizó el prensado en un ambiente reductivo con el objetivo de conservar y potenciar los aromas. Fermentó en barricas de roble a bajas temperaturas y tuvo una crianza de 8 meses y 6 meses en botella.

En nariz, las notas de pomelo delicado, cáscara de limón y arvejas se superponen con notas florales de flor de durazno blanco y hierbas frescas, creando una sensación inmediata de frescura. En boca, el vino continúa con sabores de su paleta aromática y una textura distintiva, cremosa pero mineral, todo envuelto en una sensación redonda y agradable al paladar.

Precio sugerido: $58.000

BS Ameri

Bodega Sin Reglas, Mil Demonios Lilith

Un espumante que desafía lo establecido. Elaborado bajo el método champenoise con uvas 100% Malbec provenientes de viñedos de altura en El Peral (Tupungato, Valle de Uco, Mendoza). Con 45 meses de crianza sobre lías, Lilith ofrece un perfil sofisticado: de color rosa pálido con reflejos salmón, presenta aromas de frutos rojos frescos como frambuesa y cereza, junto a pétalos de rosa y delicadas notas de pan tostado y almendras; en boca resulta fresco, con buena acidez, cremosidad media y un final elegante y persistente.

Precio sugerido: $67.999.

Mil demionios

Cuatro etiquetas por menos de $40.000 y un 0% alcohol

Sophenia Synthesis Sauvignon Blanc

Gualtallary, famosa por su Malbec y Cabernet Franc, también nos regala un Sauvignon Blanc de gran carácter. Finca Sophenia, pionera y reconocida de la zona, presenta Synthesis Sauvignon Blanc, donde logra, a través de cosechas en diferentes momentos de maduración de la vid, una complejidad, nivel de acidez y equilibrio singular, sin dejar de lado el perfil frutal y fresco que lo caracteriza. Un blanco de guarda ideal para disfrutar de su evolución a través de los años.

Precio sugerido: $ 39.000

sophenia

Bodega Colosso Wines, Colosso Rosé

Colosso Rosé es un rosado cofermentado con una expresión vibrante y fresca, resultado de la cofermentación de Malbec y Syrah en finca Los Amores, ubicada en Los Chacayes, Tunuyán. La variedad es 50% Malbec – 50% Syrah y es de la Finca Los Amores, ubicada en Los Chacayes, Tunuyán.

Precio sugerido: $23.231.

Colosso - Rosé

Bodega Sottano, Sottano Fioravante Sauvignon Blanc

Sottano Fioravante Sauvignon Blanc es un vino fresco y moderno, de color amarillo claro con reflejos verdosos. Se elabora en Alto Agrelo, Mendoza, y se caracteriza por sus aromas a lima, pomelo y un toque herbal. En boca resulta liviano y refrescante, con buena acidez, notas cítricas y un final agradable y persistente.

Precio sugerido: $12.229.

Sottano -FIORAVANTE SB

Malma Rosado de Pinot

Este lanzamiento viene a completar la línea Reserva de Familia, que ya contaba con 5 varietales: Malbec, Pinot Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon y Chardonnay.

Se trata de un Pinot Noir rosado de color salmón con reflejos cobrizos, limpio y brillante. En nariz ofrece una aromática fresca y elegante, con notas de frutos rojos, flores y un toque cítrico. En boca se presenta refrescante y vibrante, con equilibrio entre acidez y untuosidad, y un final largo y frutal. Elaborado con fermentación tradicional sin maloláctica y una crianza parcial en barricas de roble francés. Un vino de gran fineza y expresión, pensado para disfrutar su pureza y frescura natural.

Precio sugerido: 18.000

malma

Pulenta Estate Rose Sil Vous Plait

Distintivo vino rosado elaborado a partir de uvas merlot provenientes de una finca ubicada en Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Presenta un atractivo color rosa pétalo, elegante y con brillantes reflejos. Posee una gran expresión aromática que remite a moras y guindas silvestres. En boca se destaca por su encantadora frescura, otorgada por un equilibrado nivel de acidez. De perfil floral y frutal, ofrece un final particularmente atractivo.

Precio sugerido: $21.000

pulenta

Nieto Senetiner 0% Brut

La bodega desafía una vez más los límites de lo conocido y se adelanta a las tendencias y novedades globales con una innovación que redefine lo posible: El primer y verdadero espumante sin alcohol de Argentina. Un espumante 100% vino y 0% alcohol, elaborado con uvas Pinot Noir del Valle de Uco, que marca el inicio de una nueva etapa para la bodega: el desarrollo de una línea de vinos sin alcohol, destinada a impulsar la evolución de la industria.

Este lanzamiento inaugura un nuevo portfolio 0%, concebido para acompañar los hábitos de consumo actuales y alineado a un mercado que crece a doble dígito año a año

Precio sugerido: $19.000