Con vistas a 2027, Javier Milei habló del "monstruo K" y vaticinó que vienen "los mejores años de la economía" + Agregar ámbito en









El Presidente disertó en el IAEF con definiciones en clave electoral. Cuestionó el "Estado presente", comparó al kirchnerismo con Monsters Inc y aseguró de cara a octubre del año que viene: "Los vamos a pasar por arriba".

Javier Milei: "En octubre los vamos a pasar por arriba".

El presidente Javier Milei brindó este martes un discurso con definiciones varias en clave electoral. El libertario habló sobre "el monstruo K" de cara a octubre del año que viene y aseguró que la economía "seguirá creciendo" de cara a las elecciones, donde "los vamos a pasar por arriba".

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El jefe de Estado disertó en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde destacó que "la inflación retorna a su sendero descendente", gracias al "trabajo previo" que realizaron desde el Gobierno.

"Si no hubiéramos hecho el ajuste más grande de la historia, hoy la historia sería otra. Y todo esto lo logramos sin una confiscación, sin un Plan Bonex, sin devaluar ni violentar los derechos de propiedad privada, y recomponiendo tarifas", remarcó.

En ese sentido, detalló en materia impositiva: "A la suba a la recaudación le seguirán bajas de impuestos y una reducción progresiva en el tamaño del Estado".

A continuación, anticipó una "campaña de miedo" por parte de la oposición de cara a las próximas elecciones. "La gente suele ser aversa al riesgo y quiere tener la posibilidad de acceder a seguros para cubrirse ante eventualidades. Si se entienede al Estado como un gran gestor de seguros, una forma de atacar a las ideas de la libertad es sembrar una campaña del miedo".

Entonces, profundizó en estos "seguros" y adelantó su "revolución". "La contracara es menos impuestos y crecer más. Hoy no van a cambiar las condiciones, es un proceso, va a tener un ordenamiento y secuencialidad para que el mercado se expanda y que lo haga sin tensiones. Ante las dificultades, el Estado debe proveer salud y educación. Pero es un prestador de seguros que tiende a fallar cuando mas se lo precisa". Y agregó: "Si pensamos en la salud pública como un seguro, la pandemia fue el gran ejemplo de que es ineficiente. El Estado presente ofrece muchos seguros, pero cuando aparece el siniestro no cubre ninguno". Noticia en desarrollo.-