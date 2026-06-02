El spot de la Selección Argentina generado con inteligencia artificial que generó revuelo en redes sociales

Este martes, la cuenta oficial de la selección nacional subió un spot publicitario hecho con IA para contagiar la emoción mundialista

La minivan de la Scaloneta en el spot publicitario hecho con inteligencia artificial, de cara al Mundial 2026

La Selección Argentina se prepara para la defensa de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En la víspera de los amistosos, la cuenta oficial de X subió una publicación hecha con inteligencia artificial (IA) y los fanáticos no tardaron en criticarla.

La publicidad consiste en generar ambiente para la nueva cita mundialista, bajo el lema “ Andarás bien, por la del 26. ¡Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos! ”, en la que el protagonista es un señor mayor preparando su minivan con los colores y frases más características de la Albiceleste.

El público argentino no tardó en criticarlo y se quejaron por la utilización de IA, debido a que no optaron por pagarle a un actor de carne y hueso para mejorar el valor de la puesta en escena. Esto no se hizo al azar, sino que marcas como Mostaza o Coca Cola, ya han optado por utilizar este recurso como campaña innovadora e intentar ser parte de una cultura que está de moda.

Los actores vs la inteligencia artificial

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lanzó una campaña de concientización para reclamar una regulación urgente sobre el uso de la inteligencia artificial en producciones audiovisuales, ante el avance de tecnologías capaces de replicar voces, rostros y actuaciones sin consentimiento. Además, otros artistas ya remarcaron la preocupación creciente que existe en el sector audiovisual frente al desarrollo acelerado de estas tecnologías.

En uno de los videos, Ricardo Darín plantea dudas sobre la autenticidad de los contenidos generados artificialmente al expresar: “¿Pero estás seguro de que soy yo?”, mientras que Gustavo Garzón advierte que “alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”.

La campaña comenzó a difundirse en redes sociales mediante una serie de videos donde los artistas advierten sobre los riesgos de manipulación digital y el impacto laboral que podría generar la IA en la actividad artística. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo”, remarcan los actores en una de las piezas audiovisuales difundidas por la entidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/2057095127479341199?s=20&partner=&hide_thread=false “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo.”



Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial.



Expresamos la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público. pic.twitter.com/McqMMOkcUk — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) May 20, 2026

Los amistosos de la Selección Argentina

La "Scaloneta" ya está en su base en Kansas a la espera del comienzo de la cita mundialista, pero mientras tanto, hará dos paradas amistosas frente a Honduras e Islandia, ambas selecciones que no participarán del certamen mundial.