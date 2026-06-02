Pablo Quirno confirmó que la Argentina avanzará en su adhesión al Tratado Transpacífico + Agregar ámbito en









El canciller confirmó que el país formalizará su ingreso al bloque que reúne a 12 economías y representa el 13% del PBI mundial, con foco en exportaciones e inversiones.

La Argentina busca adherirse al Tratado Transpacífico.

El canciller Pablo Quirno adelantó este martes que Argentina se adherirá al Tratado Transpacífico, un acuerdo de libre comercio que reúne a doce economías y concentra cerca del 13% del PBI mundial. La presentación formal se realizará en París, Francia, y marca un nuevo paso en la estrategia oficial de apertura comercial.

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El funcionario detalló que la entrega de la adhesión se concretará ante el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, en el marco de una agenda internacional que busca reposicionar al país en los mercados globales. El bloque, conocido como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), abarca a casi 600 millones de personas.

Entre los países que integran el acuerdo se encuentran Australia, Canadá, Japón, México, Chile y Reino Unido, entre otros, y su objetivo principal es promover el libre comercio, la integración económica y marcos regulatorios previsibles.

Pablo Quirno: “La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior" Quirno destacó que el ingreso al tratado se enmarca en una política de estabilidad macroeconómica y alianzas estratégicas, orientadas a incrementar las exportaciones y atraer inversiones. “La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó el modelo económico previo al afirmar que Argentina fue históricamente una de las economías más cerradas. “Los productores estaban protegidos, con pocos productos y caros”, señaló, al tiempo que defendió el rumbo actual del Gobierno.

El canciller subrayó que el objetivo es revertir décadas de estancamiento, inflación y déficit fiscal, para generar condiciones que permitan aprovechar los recursos naturales y el capital humano del país. “Queremos que el sector privado se desarrolle y pueda competir a nivel global”, afirmó. Finalmente, remarcó que su rol implica “salir a vender a la Argentina” y facilitar que productores y empresarios accedan a mercados internacionales en mejores condiciones. “El mercado de la Argentina es el mundo”, concluyó.