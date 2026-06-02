La comedia de acción que todos están viendo en Prime Video y se convertirá en tu película favorita + Agregar ámbito en









Una propuesta irreverente llena de suspenso arrasa en la plataforma y cuenta una historia que sorprendió al público.

Entre risas y suspenso, esta película se va a convertir en tu nueva favorita. Gentileza - Prime Video

Las películas que combinan humor, peleas y acción suelen captar rápidamente la atención del público. Recientemente, una propuesta estrenada en 2025 se volvió furor entre los usuarios de Prime Video gracias a una trama que tiene de todo: caos, espionaje y una boda que se sale de control.

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La película dirigida por Simon West es una excelente comedia para ver con amigos o en familia. Su reparto está lleno de estrellas de Hollywood, con Rebel Wilson a la cabeza, por lo que las risas no van a faltar. Esto logró posicionarla entre los títulos más comentados dentro del catálogo de la plataforma.

Duro de casar La película combina acción y comedia en una aventura inolvidable. Gentileza - Prime Video

De qué trata Duro de casar "Duro de casar" sigue la historia de Sam, una agente secreta de élite que atraviesa un momento complicado en su carrera. Después de priorizar una misión internacional por encima de un compromiso personal, pierde la confianza de su mejor amiga y es dejada de lado durante los preparativos de una boda de lujo.

El caos empieza cuando lo que debía ser una celebración exclusiva se transforma en una pesadilla cuando un grupo de mercenarios armados irrumpe en el evento y toma como rehenes a los invitados. Sin posibilidad de escapar y con el peligro cada vez más cerca, Sam se convierte en la única persona capaz de enfrentar a los atacantes.

A partir de ese momento, la protagonista aprovecha todo su entrenamiento para proteger a la novia y evitar una tragedia. Entre explosiones, persecuciones y combates cuerpo a cuerpo, la ceremonia se convierte en un verdadero campo de batalla donde nadie está a salvo. Prime Video: tráiler de Duro de casar Embed - Duro de Casar | Tráiler Prime Video: elenco de Duro de casar Rebel Wilson como Sam

Anna Camp como Betsy

Anna Chlumsky como Virginia

Da'Vine Joy Randolph como Lydia

Gigi Zumbado como Zoe

Stephen Dorff como Kurt

Justin Hartley como Chris

Sam Huntington como Ryan

Sherry Cola como Nadine

Michael O'Neill como Frank