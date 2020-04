Coronavirus: cómo comenzar una huerta en casa durante la cuarentena

View this post on Instagram

Remolacha, cultivo de todo el año. Siembra en almåcigo o directa. Cosecha aprox. 3 ó 4 meses. En balcón y para iniciados recomendamos la siembra en almåcigo. Ahorramos espacio y tenemos mayor control. Podes asociarla con lechuga o ajo. La maceta de la 1er foto tiene 26 cm de profundidad de sustrato, la planta tiene 55 días. Se puede consumir la raíz y las hojas. Los brotes de la 3er foto, tienen 6 días. . . #huertaenmacetas #huertaenbalcon #huertourbano