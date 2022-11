Artistas argentinos exponen en la Trienal de Nueva York

Cada tres años se desarrolla uno de los encuentros de arte más importante del planeta de la mano de artistas de nuestro continente de habla hispana. Argentina será representada por 25 creadores entre consagrados y emergentes, los cuales mostrarán sus obras en salas como el Bronx Art Space, Queens College Art Gallery, Pace University Art Gallery, Staten Island Museum, Lehman College Art Gallery Longwood Art Gallery entre otras y la exposición especial en las salas del Consulado Argentino en Nueva York en el marco y como homenaje a la Trienal con una invitación especial de sus directores y la curaduría a cargo del artista visual y gestor cultural Prof. Marcelo Cofone.

image.png

La representación argentina para esta trienal la componen los artistas Guido Ignatti, Lucia Fainzilber, Mariela Martin, Natacha Voliakovsky, Lucia Warck-Meister, Melanie Passardi, Mariana Saur Palmieri, Graciela Cassel, Alicia Candiani, Gustavo Amenedo, Luciano Pozo, Silvia Dolores Rocca, Julieta Warman. Por otro lado, en las salas del consulado expondrán Gabriel Alvarez, Cristina Fresca, Natalia Volpe, Jacinto Muñoz, Carto Mondes, Dardo Fabián Flores, Gabriel Mahia y Mariana Campo Lagorio, Gustavo Larsen, Gladys Rosa Pérez, Sabrina Merayo Núñez, Silvia Battistuzzi, Julieta Warman, Gustavo Amenedo y Luciano Pozo.

image.png Libro de Los Milagros de la serie Libros del origen. Madera, enduido, acrílico, metal. 26 alto x 21 ancho x 7 espesor. 2020. Obra de Gabriel Álvarez.

Dibujos, pinturas, esculturas, grabados, objetos, instalaciones, videos y performance son las obras que presentan con un tema en común y su mirada global con una obra realizada para la ocasión: ”Abya Yala: Orígenes Estructurales” (Tierra Madura, Tierra Viva o Tierra en Florecimiento) examina los diversos procesos y formas de creación inspirados en metodologías, materiales y conceptos tradicionales los cuales fueron implementados durante las diferentes etapas de crecimiento cultural e intelectual del continente americano. El tema propuesto explora la repercusión inevitable que tuvieron las pasadas generaciones en los valores estéticos, culturales o sociales presentes en el arte contemporáneo en Latinoamérica hoy día. También hace referencia a los procesos evolutivos en las artes los cuales han influido en las diferentes transformaciones por las que ha pasado el arte latinoamericano.

image.png Obra de Luciano Pozo.

“En las exposiciones que conforman esta edición de la Trienal en Nueva York 2022 (NYLAAT por sus siglas en inglés) también tratamos de establecer el vínculo entre el arte contemporáneo en el continente y el uso premeditado de los materiales, elementos y formas de expresión autóctonos de los primeros habitantes de esta región desde las esteras, cestas, orfebrería, alfarería, tejidos, altares, rituales, pinturas en estrecha relación al tapices, esculturas en barro, piedra, metal, etc.”, detalla la dirección de la trienal.

image.png

Cofone es artista visual, diseñador gráfico (EPA) y escenógrafo (UNA); Gestor cultural y Curador independiente para producciones artísticas en Buenos Aires, Nueva York y Barcelona; co fundador de AAVRA Asociación de artistas visuales de la República Argentina; realiza exposiciones de su obra desde 1986. Profesor FADU-Universidad de Buenos Aires 2012-2020; Beca Artista internacional en residencia Proyect Space NY (2021/22).

Periodista: ¿Qué criterios utiliza para seleccionar las obras para la muestra?

Marcelo Cofone: Cuando me convocan desde la dirección de la Trienal para ser el curador de la representación argentina en homenaje a la Trienal, me detallaron el tema de esta edición: ”Abya Yala: Orígenes Estructurales” (Tierra Madura, Tierra Viva o Tierra en Florecimiento). De esa forma tenía una referencia que me guio para comenzar a ver artistas que pudieran tener afinidad estética y de contenido con dicho tema. Si bien sabía que era una tarea personal y por lo tanto subjetiva, supe que podía optar por diversas interpretaciones y encontré un buen equilibrio en una selección de diferentes generaciones de artistas y con medios muy amplios entre sí. Visité muchos talleres y contacté artistas del interior que respondieron con obras de calidad y un sentido compromiso con el rol de representar a nuestro país. Desde ahí todo fue más sencillo hasta llegar a 60 obras seleccionadas de Tucumán, Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires y Capital Federal, para exponer en las salas del consulado argentino

Periodista: ¿Cuál es el potencial de los artistas argentinos frente a colegas de otros países?

Marcelo Cofone: Claramente responden con una enorme capacidad profesional y con obras que reflejan el actual potencial que tienen estos artistas en la región y en ciudades y mercados tan exigentes como el de Nueva York. Estamos presentes en trascendentes bienales y espacios reconocidos como el museo MoMa, la Bienal de Venecia, la Bienal de San Pablo, Documenta en Kassel y en destacados eventos donde el arte argentino no pasa desapercibido. Argentina tiene grandes posibilidades en el mundo de las artes visuales pero tenemos una limitante que es la distancia física y la compleja tarea de trasladar obras sin tener que pagar onerosos envíos. Esperemos tener más facilidades en ese aspecto.

image.png Obra de Jacinto Muñoz.

Qué es la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York

La Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York es producto de la necesidad evolutiva de un proyecto de arte que nació en el año 2008 con la Bienal de Arte Latinoamericano en el Bronx. Desde el comienzo y bajo el auspicio del Festival Hispano del Bronx el objetivo primordial es estimular la labor creativa con el fin de elevar el arte contemporáneo latinoamericano. El propósito de la creación de la NYLAAT fue fomentar una plataforma para la exhibición y reconocimiento de los artistas latinoamericanos dentro y fuera de los Estados Unidos. La NYLAAT favorece a una necesidad ilustrativa que refleja las preocupaciones sociales a través del arte, siendo un espacio de discusión, reconfiguración de propuestas y tendencias.

Es un evento internacional que se lleva a cabo cada tres años. Consiste en múltiples exposiciones de gran formato las mismas han contado con la participación de más de 800 artistas, conferencias e intervenciones urbanas. Se seleccionan artistas locales e internacionales que participan con muestras de producciones contemporáneas con un tema que las aglutina (pinturas, escultura, fotografía, performances, instalaciones, videos, intervenciones en vías públicas, etc.), las cuales se convierten en centros de interés; debido a que exhiben lo más avanzado y lo más representativo de cada país, para suscitar polémicas, discusiones, análisis de temas relacionados con el medio ambiente, política, sociales, inmigración, etc. y debates teóricos de arte contemporáneo, que dialogan con la temática escogida generalmente por los curadores. La Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York se propone continuar con la ampliación de este legado, invirtiendo su amplia experiencia en proyectos desarrollados en el contexto latinoamericano.

El objetivo de la Trienal de Arte

La Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York se dedica a organizar exhibiciones de arte contemporáneo y programación cultural a través de las cuales busca promover y enriquecer nuestra cultura latinoamericana.

Estas exposiciones están destinadas a proporcionar diversos programas educativos que permitan un lugar para participar con las expresiones del arte contemporáneo e investigar una comprensión más profunda de su papel en la sociedad. Creemos en el papel fundamental de la educación y la promoción a través del arte y en la preservación del legado cultural artístico e histórico de la región de América Latina y el Caribe.

La Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York busca galvanizar el panorama cultural de las comunidades, complementar los programas académicos y de artes visuales de las galerías e instituciones y fomentar una apreciación más amplia del arte contemporáneo y la comprensión cultural.