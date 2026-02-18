Así es la espectacular mansión de Bad Bunny en Los Ángeles: minimalismo y lujo en Hollywood Hills

El cantante cuenta con una millonaria propiedad en una de las zonas más exclusivas de Hollywood.

Se encuentra en una de las zonas preferidas por las celebridades y entre sus vecinos más conocidos figuran Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, Chris Brown, Salma Hayek y Reese Witherspoon.

Bad Bunny es propietario de una exclusiva mansión situada en el barrio residencial de Hollywood Hills , a cuatro kilómetros de Hollywood Boulevard y del emblemático Teatro Dolby .

Según los fanáticos de la arquitectura, esta propiedad se destaca por su estilo minimalista y por ofrecer una vista panorámica privilegiada de la ciudad.

El inmueble se levanta sobre un terreno de aproximadamente 2.500 metros cuadrados y está concebido como un complejo residencial dividido en dos construcciones independientes.

Cuenta con cinco dormitorios y diversos espacios pensados para encuentros sociales, además de un amplio comedor y una cocina de nivel profesional.

La suite principal cuenta con un balcón privado desde el que se aprecia una vista abierta a la ciudad de Los Ángeles . El baño en suite incluye una espaciosa ducha acristalada y una bañera independiente.

De la misma manera, la casa de invitados dispone de dos habitaciones y se integra a un sector con piscina, reposeras, palmeras, vegetación y una parrilla al aire libre.

Vistas panorámicas y piscina infinita: el oasis exterior de la propiedad

Ubicada en Estados Unidos, la propiedad, adquirida por Bad Bunny, está valuada en torno a los ocho millones de dólares. Desde el exterior, presenta una estética sobria, con paredes blancas y grandes ventanales que potencian la luminosidad y la conexión con el entorno.

La vista panorámica de la ciudad es acompañada por una piscina infinita, ubicada en el jardín de la propiedad, que permite observar toda la ciudad desde la comodidad del agua.

8,8 millones de dólares y vecinos famosos: los detalles de la millonaria inversión

La mansión fue construida en 2005 y remodelada en 2020, según trascendió. Un año después de esa renovación, el agente inmobiliario Josh Altman difundió la propiedad en redes sociales al anunciar que estaba a la venta. Aunque no hubo confirmación oficial, muchos seguidores creen que el artista puertorriqueño la adquirió durante ese período.

