Por qué el cloro de la pileta afecta al pelo y cuáles son los mejores cuidados para el verano

Durante el verano, la pileta puede pasar factura en la melena si no se toman recaudos básicos antes y después de nadar.

El verano invita a disfrutar la pileta, pero también exige cuidados específicos para mantener el pelo fuerte y con brillo.

En verano , la pileta se vuelve planazo, pero el pelo paga un costo silencioso: el agua clorada se lleva lo que lo mantiene flexible y con brillo. En dermatología y cosmética se habla de “barrera” capilar , esa capa que protege la fibra y que se altera con químicos y lavados intensos.

Aunque el cloro resulta clave para mantener el agua limpia, también impacta en el cuero cabelludo y en la estructura del pelo. El resultado suele notarse rápido: resequedad, quiebre, puntas abiertas y, si hay color, un tono más apagado. La buena noticia: con hábitos simples se puede nadar sin arruinar la melena.

El cloro funciona como desinfectante, pero en el camino también arrastra parte de los aceites naturales del cuero cabelludo y del pelo. Cuando esa protección baja, la fibra queda más expuesta y pierde suavidad.

El contacto frecuente con agua clorada en verano puede dejar el pelo más seco y propenso al quiebre si no se lo protege a tiempo.

Con el uso repetido de pileta, el pelo se vuelve más frágil : se quiebra con facilidad, se siente áspero al tacto y aparecen puntas abiertas. Si además hay tintura, el desgaste se nota todavía más porque el color pierde intensidad.

A eso se suma un detalle práctico: el cabello absorbe mucha agua. Cuanto más tiempo permanece en contacto con el agua clorada, más se incrementa la chance de que quede reseco y difícil de manejar, sobre todo en largos y rulos.

Cómo prevenir el daño del cloro en el pelo

Antes de meterte, mojar el pelo con agua dulce ayuda: al estar ya “cargado” de agua limpia, absorbe menos cloro. Es un gesto rápido y marca diferencia, especialmente si nadás seguido.

El gorro de natación sirve como barrera extra. No es lo más canchero, pero reduce el contacto directo con el agua. Para que funcione mejor, conviene acomodar bien todos los mechones y evitar que queden puntas sueltas.

Sumá un paso más: desenredá antes de ponerte el gorro y elegí peinados que mantengan el pelo sujeto. Menos nudos en la pileta significa menos tirones después, cuando el pelo está más vulnerable.

nadar Pequeños hábitos antes y después de la pileta marcan la diferencia en la salud y el aspecto del pelo. Freepik

Los cuidados post pileta para el pelo

Al salir, enjuagá enseguida con agua dulce. Esa limpieza rápida evita que los restos de cloro se queden pegados y sigan resecando mientras volvés a casa o te quedás tomando sol.

Después, lavá con un shampoo suave que limpie sin castigar. Si podés, apuntá a fórmulas que no sean agresivas con el cuero cabelludo. Y cuando desenredes, hacelo con paciencia: el pelo clorado se rompe más fácil.

Para cerrar, hidratación profunda. Una mascarilla nutritiva ayuda a recuperar brillo y a bajar el frizz. Si repetís la rutina cada vez que vas a la pileta, el pelo se mantiene más elástico y manejable durante toda la temporada.