El número de empresas cayó en 23 provincias durante la era de Javier Milei y solo creció en Neuquén

El distrito patagónico sumó 159 compañías en dos años, una realidad diametralmente opuesta al resto de las jurisdicciones. La Rioja, Catamarca y Chaco fueron las más afectadas. Alarma por crisis en la industria.

Más de 21.000 empresas cerraron desde que asumió Javier Milei y el número de compañías empleadoras cayó en 23 de las 24 provincias , con Neuquén como única excepción. La Rioja encabeza el ranking negativo, con un desplome del 12,6% en ese índice, seguida por Catamarca (-11,3%) y Chaco (-10,5%).

Los números llegan en pleno debate por la reforma laboral y coinciden con la decisión de FATE de bajar la persiana de su planta de San Fernando, que empleaba a 920 trabajadores. Según Politikón Chaco, entre noviembre del 2023 y noviembre del 2025, se perdieron 21.339 empresas empleadoras privadas (-3,9%).

De acuerdo al informe de la consultora, realizado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en términos relativos Neuquén fue la única provincia que presentó una suba la cantidad de compañías empleadoras, - 159 más - impulsada principalmente por el boom de Vaca Muerta y el sector de los hidrocarburos. La escalada fue del 1,8%.

Por el contrario, detrás de La Rioja , Chaco y Chubut , plazas que reportan las caídas más sustanciales, aparecen Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur (9,9%); Corrientes (9,5%); Misiones (8,6%); Córdoba (7,5%); Chubut (5,4%); y Santa Cruz (9,4%).

Esta última jurisdicción lideró, durante la era Milei, la destrucción de puestos de trabajo, con una merma del 16,2%, seguida por La Rioja (-13,7%) y Formosa (-11%). En este índice, Neuquén también aparece como la excepción , ya que el empleo creció 3,5% entre noviembre del 2023 y del 2025. El otro territorio que dio la nota fue Río Negro , con una suba del 0,5%. Todos los demás fueron a la baja.

En cuanto al cierre de empresas, al tener en cuenta su variación absoluta se observar que la provincia de Buenos Aires tiene 5.428 compañías menos, seguida de Córdoba (-3.684) y Santa Fe (2.309). Se trata de tres distritos clave, con una fuerte matriz económica agroindustrial.

De hecho, este miércoles, luego del fin de semana XL, los 920 trabajadores de FATE se anoticiaron del cierre de la planta de San Fernando cuando intentaban ingresar a sus puestos. El episodio derivó en la profundización de un conflicto que venía de antaño, y que, al darse a la sombra del debate por la reforma laboral, adquirió tintes nacionales.

Al respecto, la Unión Industrial Argentina (UIA) emitió un comunicado manifestando su "gran preocupación" y enmarcó la situación en un escenario más amplio de retroceso del empleo industrial tras la apertura de importaciones.

"Detrás del cierre de una planta hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas y comunidades enteras que dependen de ese núcleo productivo”, sostuvo.

La UIA recordó que, a noviembre de 2025 —último dato disponible—, la industria acumulaba una pérdida de casi 65.000 puestos de trabajo en los últimos dos años, equivalente a una caída del 5,4%.

Respecto al informe, al mover el foco y comparar noviembre del 2024 contra su equivalente del 2025, San Juan pasó de rojo a azul, con la creación de 58 empresas (0,8%). En este caso, Neuquén sigue liderando, con 70 nuevas firmas (+0,8%), mientras que el resto del país repitió las caídas.

Politikon

A estos datos se le suma un contexto de crisis generalizado en la industria. Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el uso de la capacidad instalada en el sector manufacturero marcó su tercer retroceso consecutivo en diciembre, cerrando el año en un 53,8%. Se trata de su nivel más bajo desde marzo de 2024, cuando había llegado a un piso de 53,2%.

La principal incidencia negativa sobre el dato general de diciembre fue el sector de metalmecánica (excepto automotores), vinculado principalmente a menores niveles de producción de aparatos de uso doméstico y de maquinaria agropecuaria.

De acuerdo a datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de aparatos de uso doméstico cayó 43% a nivel interanual y la fabricación de maquinaria agropecuaria registró una disminución de 22,9% para la misma comparación.

Paralelamente, el último Informe Mensual de Actividad elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), consignó que la actividad metalúrgica cayó 7,1% interanual en el último mes del 2025 y un 1,3% en la comparación mensual.

Dentro del sector, la rama textil es una de las más golpeadas, lo que supone consecuencias para provincias norteñas como Catamarca y La Rioja, que alojan a parte de las empresas dedicadas a la confección de prendas. En 2025, la actividad se desplomó un 40% en comparación al 2023, informó la fundación Protejer.

La merma también se replica en el duelo contra el 2024, con una caída del 24%. De hecho, como contó Ámbito, el 2026 inició con despidos y conflictos en distintas plantas textiles, que advierten no poder competir contra la ola importadora.

Solo en enero se contabilizan más de 430 trabajadores afectados por despidos directos o cierres fabriles, sin contar suspensiones ni retiros voluntarios en curso. Los números se explican por una combinación que se repite en todos los casos: menor producción local y mayor ingreso de prendas y calzado importados, en especial desde Asia.