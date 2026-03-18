Buenos Aires, la ciudad declarada como la más bella del mundo, invita a visitarla en los próximos fines de semana XXL + Seguir en









Considerada la mejor ciudad del mundo para visitar en 2026, según la revista británica Wanderlust. Cultura, gastronomía y vida urbana la posicionan entre las elecciones favoritas a la hora de conocer a “La Reina del Plata”.

Buenos Aires fue elegida como la “Ciudad más deseada del mundo” (Most Desirable City) para el año 2026.

La ciudad capital de Argentina recibió una distinción histórica a finales de 2025 que la puso en la cima del mundo: el Oro en los Wanderlust Reader Travel Awards. En una ceremonia realizada en la National Gallery de Londres, Buenos Aires fue elegida como la “Ciudad más deseada del mundo” (Most Desirable City) para el año 2026. Este galardón fue definido por el voto de más de 200.000 viajeros y lectores de la prestigiosa revista.

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Los viajeros destacaron varios puntos clave que hacen de Buenos Aires una ciudad única:

Vibrante escena cultural : con 287 teatros y 380 librerías, la oferta es casi inigualable.

: con 287 teatros y 380 librerías, la oferta es casi inigualable. Gastronomía de vanguardia : la combinación de las clásicas parrillas y bodegones con una nueva generación de chefs creativos.

: la combinación de las clásicas parrillas y bodegones con una nueva generación de chefs creativos. Identidad y autenticidad : el resurgimiento del tango y las milongas, que atraen a un público joven y cosmopolita.

: el resurgimiento del tango y las milongas, que atraen a un público joven y cosmopolita. La calidez porteña: la hospitalidad y la energía de la gente local fueron factores determinantes en la votación. BA Obelisco En una ceremonia realizada en la National Gallery de Londres, Buenos Aires fue elegida como la “Ciudad más deseada del mundo” (Most Desirable City) para el año 2026. Lugares más emblemáticos La cultura ocupa un lugar ineludible. Conocer joyas edilicias como el Teatro Colón, considerado uno de los mejores teatros de ópera del mundo; el Palacio Barolo, edificio único por su diseño inspirado en la obra de Dante Alighieri; El Ateneo Grand Splendid, librería reconocida como una de las más bellas del planeta; o el MALBA, considerado el corazón del arte latinoamericano y referente del arte moderno en la región. También es imperdible recorrer: el barrio de Recoleta, el Barrio Chino, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de la Casa Rosada, Palacio Libertad, etc.

Teatro Colón Teatro Colón, Buenos Aires. La gastronomía, variada y sorprendente, es otro de los grandes atractivos. Desde los tradicionales cortes de carne hasta las históricas pizzerías que tienen como gran referencia a la Avenida Corrientes, sin olvidar los restaurantes que representan a las distintas colectividades que se afincaron en la ciudad. Los cafés también son un ícono porteño y forman parte del paisaje cultural de la gran urbe.

Calle Corrientes Calle Corrientes. Barrios a visitar El fútbol es una pasión y es parte de la identidad de los argentinos. Los estadios de Boca Juniors (La Boca) y River Plate (Núñez) son una excelente forma de conocer la historia de estos colosos del fútbol mundial. La Bombonera y El Monumental son visitas obligadas para comprender parte de la historia del fútbol argentino.

cancha boca (1) Cancha de Boca. cancha de river Cancha de River. A la hora de descansar, ¿dónde hospedarse? La oferta hotelera es amplia y se adapta a todos los presupuestos. En ese contexto, se destaca el porfolio que ofrece el Grupo Hotelero Albamonte, con cuatro hoteles excepcionales para disfrutar de Buenos Aires. Hospedarse en Howard Johnson o Days Inn en CABA es una excelente opción por varias razones, principalmente por su ubicación estratégica y el respaldo de una cadena internacional como Wyndham Hotels & Resorts. Puntos salientes de los hoteles Cada uno de los hoteles en CABA está ubicado en puntos neurálgicos de la ciudad, lo que facilita la movilidad para los turistas. Ofrecen tarifas más competitivas que otras cadenas internacionales de lujo, sin sacrificar comodidad, y es común encontrar promociones o descuentos. Howard Johnson Plaza Buenos Aires : ubicado sobre la avenida 9 de Julio, cercano al Obelisco, Plaza de Mayo y a los principales teatros y centros gastronómicos de la Avenida Corrientes.

: ubicado sobre la avenida 9 de Julio, cercano al Obelisco, Plaza de Mayo y a los principales teatros y centros gastronómicos de la Avenida Corrientes. Howard Johnson Plaza Florida Street : situado en la emblemática peatonal Florida, es ideal para quienes buscan hacer compras y estar a pasos de Galerías Pacífico, Plaza San Martín y la zona comercial de la city.

: situado en la emblemática peatonal Florida, es ideal para quienes buscan hacer compras y estar a pasos de Galerías Pacífico, Plaza San Martín y la zona comercial de la city. Howard Johnson República de La Boca : en pleno corazón del barrio de La Boca y frente al mítico estadio La Bombonera. Además, se encuentra cerca de Caminito, de los clásicos museos del barrio y de una gran variedad de restaurantes que reflejan la impronta italiana de la zona. También está próximo a San Telmo, Puerto Madero y tradicionales tanguerías.

: en pleno corazón del barrio de La Boca y frente al mítico estadio La Bombonera. Además, se encuentra cerca de Caminito, de los clásicos museos del barrio y de una gran variedad de restaurantes que reflejan la impronta italiana de la zona. También está próximo a San Telmo, Puerto Madero y tradicionales tanguerías. Days Inn Villa Devoto: el hotel ofrece todas las comodidades para que durante su estadía solo tenga que preocuparse por disfrutar. Es una excelente opción para grupos familiares. Se encuentra a solo cinco cuadras de la Plaza Devoto y de su polo gastronómico, y cerca de la avenida Cuenca, principal vía comercial de Villa del Parque. El transporte público permite llegar en menos de media hora a lugares como el Obelisco, Parque Rivadavia, Bosques de Palermo y el Barrio Chino, entre otros puntos de la ciudad.