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18 de marzo 2026 - 11:29
Discapacidad: la Policía desalojó a manifestantes de Plaza de Mayo
Trabajadores del sector instalaron una carpa frente a Casa Rosada en reclamo de pagos adeudados, pero fueronn rápidamente desalojados por las fuerzas de seguridad.
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