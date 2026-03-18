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18 de marzo 2026 - 11:29

Discapacidad: la Policía desalojó a manifestantes de Plaza de Mayo

Trabajadores del sector instalaron una carpa frente a Casa Rosada en reclamo de pagos adeudados, pero fueronn rápidamente desalojados por las fuerzas de seguridad.

Prestadores de servicios del área de Discapacidad se manifiestan frente a Casa Rosada.&nbsp;

Prestadores de servicios del área de Discapacidad se manifiestan frente a Casa Rosada. 

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