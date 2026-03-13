La joya escondida a solo 30 minutos de CABA que te transportará directamente a Italia

¿Quién dijo que para hacer turismo había que viajar largas distancias? Conocé un paseo que parece otro país y queda muy cerca.

La provincia de Buenos Aires tiene una enorme variedad de destinos ideales para hacer turismo sin necesidad de viajar largas distancias. A pocos kilómetros de la capital se pueden encontrar espacios que combinan naturaleza, arquitectura y propuestas gastronómicas para disfrutar de una escapada diferente.

Cada vez más personas buscan alternativas cercanas para cortar con la rutina del fin de semana. En ese contexto, los paseos de cercanía ganaron popularidad porque permiten descansar, recorrer nuevos lugares y volver a casa el mismo día.

Uno de esos sitios que se volvió cada vez más popular es Torrepueblo, un complejo con estilo europeo que sorprende por su arquitectura inspirada en los pueblos italianos y que muchos describen como una pequeña “Toscana” en el conurbano bonaerense .

Torrepueblo se encuentra en la localidad de Benavídez , dentro del partido de Tigre , al norte del Gran Buenos Aires. Su ubicación estratégica lo convierte en un destino muy elegido para escapadas cortas desde la capital.

El paseo de Benavídez que parece un pueblo de La Toscana.

El complejo está situado a unos 30 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también queda relativamente cerca de otras localidades importantes de la zona norte como Escobar, San Isidro y Pilar. Esa cercanía permite llegar en menos de una hora desde muchos puntos del área metropolitana.

Qué se puede hacer en Torrepueblo

Uno de los mayores atractivos de Torrepueblo es su arquitectura. El complejo fue diseñado con un estilo inspirado en los pueblos medievales de Italia, con torres, callecitas adoquinadas, balcones y detalles que recuerdan a las construcciones típicas de la región de la Toscana.

Durante la visita se puede recorrer sus pequeñas plazas, caminar por sus pasillos y disfrutar de un ambiente que mezcla estética europea con propuestas modernas. El lugar suele ser muy elegido para sacar fotos, pasear tranquilamente o simplemente disfrutar de un plan diferente cerca de la ciudad.

Torrepueblo Un paseo ideal para hacer turismo, a pocos kilómetros de la ciudad. Imagen: Web Oficial Torrepueblo

Otro punto fuerte es su oferta gastronómica. En el complejo funcionan distintos restaurantes, bares y cafeterías donde los visitantes pueden probar desde platos italianos hasta opciones de cocina internacional, lo que lo convierte en un plan ideal para almorzar o merendar.

Además, el lugar suele organizar eventos culturales, ferias y actividades recreativas, por lo que muchos visitantes lo eligen como paseo familiar o salida de fin de semana. Todo ese conjunto lo transformó en una escapada cada vez más popular entre quienes buscan una experiencia distinta sin alejarse demasiado.

Cómo ir hasta Torrepueblo

Para llegar a Torrepueblo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto particular, una de las opciones más directas es tomar la Autopista Panamericana en dirección hacia el norte. Luego hay que continuar por el ramal Escobar hasta la zona de Benavídez.

Desde allí se puede tomar la ruta provincial correspondiente que conecta con el centro comercial donde se encuentra el complejo. El trayecto total suele demorar entre 30 y 45 minutos dependiendo del tránsito, lo que lo convierte en una escapada muy accesible para realizar en el día.