Cancha de tenis, sala de cine y ascensor privado: así es la mansión de Logan Paul en Puerto Rico

El influencer mostró su exclusiva casa en el Caribe, valuada en millones de dólares, y sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

El influencer es dueño de una mega mansión en Puerto Rico, con todos los lujos.

Logan Paul no solo genera interés por sus peleas , sus videos graciosos o los proyectos empresariales en los que incursiona. Cada paso que da suele estar bajo la mirada de millones de personas que lo siguen desde diferentes rincones del mundo.

En esta oportunidad, lo que se volvió tema de conversación fue su mansión en Puerto Rico . El youtuber compartió imágenes de su impresionante propiedad y rápidamente despertó comentarios de todo tipo sobre el lujo extremo en el que vive.

Nacido en Westlake, Ohio, Logan Alexander Paul empezó a hacerse conocido en Vine , cuando esa aplicación de videos cortos todavía existía. Ahí reunió a una gran cantidad de seguidores con sus videos graciosos y cuando la plataforma cerró, se dedicó directamente a YouTube, donde llegó a la fama mundial .

Su carrera no quedó limitada a internet. También trabajó como actor, participó en distintas producciones audiovisuales y después se metió en el boxeo y en la WWE . Desde 2022 aparece en SmackDown, donde incluso logró quedarse con el título de campeón de los Estados Unidos .

Así es la mansión de Logan Paul

La propiedad que eligió en Puerto Rico está valuada en 32,5 millones de dólares y no pasa desapercibida de ninguna manera. Apenas mostró algunas imágenes en YouTube, las redes sociales estallaron con reacciones y debates.

El lugar cuenta con una pileta enorme con vista directa al mar Caribe, que está pensada tanto para relajarse como para deslumbrar a los invitados. También tiene una cancha privada de tenis y sectores deportivos que no podían faltar conociendo el perfil activo que tiene el dueño.

En su interior, tiene un ascensor que conecta los distintos niveles de la residencia, lo que la hace completamente exclusiva. A eso se le suma una sala de cine diseñada para que cualquier proyección se viva como en una función privada de Hollywood.

Los ambientes de la casa son amplios y luminosos, con un diseño arquitectónico muy moderno. La mansión no solo se volvió tema de conversación por su precio, sino por representar perfectamente al dueño que tiene.