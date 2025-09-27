La mansión más cara de Buenos Aires guarda misterios y secretos en sus paredes: la historia de la Casa Basavilbaso

Considerada una de las mansiones más emblemáticas de CABA, la propiedad tiene una gran historia que pocos conocen.

La histórica Mansión Estrugamou es una de las más caras de la ciudad.

Ubicada en el barrio de Retiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentra una de las propiedades más caras de la ciudad. Lo cierto es que las calles de capital federal están bañadas en historias que la mayoría desconoce. En el caso de la Mansión Estrugamou , es una representación de cómo vivían las élites durante el siglo XX en Argentina.

Conocida como la Casa Basavilbaso se construyó en los años 20 y perteneció a la familia Estrugamou. Sus arquitectos fueron Eduardo Sauze y Auguste Huguier y si algo se puede percibir con solo mirarla es la fuerte influencia del barroco francés que hay en ella.

La Mansión Estrugamou muestra el lujo y la sofisticación de las casas porteñas de principios del siglo XX. Su diseño llama la atención por la elegancia y la calidad de los materiales. Tiene balcones con balaustradas (barandillas con pequeñas columnas), columnas jónicas y pisos de roble de Eslovenia . A eso se suman piezas de mármol y detalles en bronce distribuidos por toda la propiedad, lo que realza su estilo exclusivo.

Siguiendo la moda de esos años, la casa cuenta con techos altos, molduras decorativas y ventanales grandes que llenan los ambientes de luz natural. En la planta baja destaca una escultura de hierro con la inscripción “Val D’Osne 58 b-Voltaire París”, una pieza única de gran valor que fue declarada de interés cultural de la Ciudad.

La distribución también refleja el espíritu de la época. La planta baja estaba pensada para recibir a invitados de la alta sociedad, con un comedor principal, una sala de música y un salón de pool. En el segundo piso se ubicaban los espacios privados: ocho dormitorios y cuatro baños completos que, para la época, eran considerados un verdadero lujo.

Cuál es la historia de la Mansión Estrugamou

El Palacio Estrugamou fue impulsado por Alejandro Estrugamou, un terrateniente de origen vasco-francés que decidió construir un edificio de renta en Buenos Aires. El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Eduardo Sauze y Auguste Huguier, comenzó en 1924 y se inauguró en 1929 en la esquina de Juncal y Esmeralda, en pleno barrio de Retiro.

De estilo academicista francés con influencias del Segundo Imperio, se distingue por sus fachadas revestidas en símil piedra París, las mansardas de pizarra negra y las ornamentaciones importadas desde Europa. El resultado fue un ícono arquitectónico que aún hoy conserva su elegancia original y forma parte del patrimonio protegido de la Ciudad de Buenos Aires.

Pensado como un conjunto de departamentos de lujo, cada unidad cuenta con alrededor de 400 m², ascensores privados y ambientes amplios. El edificio se organiza en torno a un patio central donde se encuentra una réplica en bronce de la Victoria de Samotracia, y los interiores originales se destacaban por los pisos de roble de Eslavonia y la calidad de sus terminaciones.

A lo largo del tiempo, el Palacio albergó a personalidades destacadas que ya partieron como Carlos Gardel, el expresidente Marcelo T. de Alvear y, en años recientes, al periodista Jorge Lanata. Su presencia como residencia de figuras célebres reforzó la imagen del edificio como símbolo de prestigio y exclusividad.

Como ocurre con muchas construcciones históricas de Buenos Aires, alrededor del Palacio Estrugamou circulan leyendas. Una de ellas sostiene que habría existido un túnel que lo conectaba con otro edificio de la familia en Arroyo y Esmeralda. Aunque nunca se confirmó, este tipo de relatos alimenta la mística del lugar.

Cuánto vale la Casa Basalvilbaso

Actualmente, la Mansión Estrugamou se encuentra en el mercado con un valor de 10 millones de dólares. Esta cifra refleja no solo la magnitud y el lujo de la propiedad, sino también su valor histórico, arquitectónico y cultural dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Su diseño, los materiales originales y la mística que la rodea la convierten en una de las residencias más exclusivas disponibles en la actualidad.