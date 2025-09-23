Las residencias más lujosas de Bad Bunny: mansión en Hollywood, un departamento en Nueva York y otras más

Los conciertos del artista en Puerto Rico rompen récords con entradas agotadas, consolidándolo como uno de los fenómenos musicales de esta generación.

Desde áticos con vistas al río Hudson hasta mansiones con piscina y spa, Bad Bunny demuestra cómo su éxito musical se refleja en propiedades exclusivas.

Bad Bunny comenzó este año consolidando su posición como uno de los artistas urbanos más influyentes del mundo. Su éxito musical , reforzado por el álbum "Debí tirar más fotos" , no solo se refleja en los escenarios y más de 500.000 entradas agotadas para los shows en "El Choli", sino también en su impresionante imperio inmobiliario .

Las residencias que adquirió a lo largo de los años son una extensión de su personalidad: lujo, estilo y comodidad absoluta, siempre combinando la vida en la ciudad con el amor por sus raíces en Puerto Rico . Así, el cantante supo diversificar sus inversiones en propiedades estratégicamente ubicadas en locaciones icónicas como Los Ángeles y Nueva York , mientras mantiene un vínculo cercano con su hogar en Almirante Sur, Vega Baja. ¡Descubrílas!

En Los Ángeles, Bad Bunny posee una impresionante mansión ubicada cerca de la Sunset Strip , a pocos pasos del Teatro Dolby y del corazón de Hollywood. El establecimiento principal cuenta con cinco dormitorios, ventanales que llenan cada rincón de luz natural y una cocina profesional equipada para recibir invitados. Además, la propiedad incluye una casa de huéspedes con dos cuartos, sumando un total de 680 metros cuadrados.

En el exterior, ofrece un espacio de descanso de lujo: piscina rodeada de palmeras, spa y zona de recreación con vistas panorámicas de la ciudad. Este refugio le permite al artista relajarse después de giras y eventos, combinando privacidad con confort.

bad bunny El artista puertorriqueño realizó 31 conciertos en el estadio puertorriqueño "El Choli" este 2025.

Departamento en West Chelsea, Nueva York

En 2023, el artista puertorriqueño alquiló un ático de lujo en West Chelsea, considerado uno de los barrios más exclusivos de Manhattan. El departamento de 400 metros cuadrados cuenta con cuatro dormitorios y cuatro baños, además de una piscina privada de 10 metros y una terraza ajardinada con vistas al río Hudson.

En el interior, destaca una biblioteca con escalera de caracol que conduce a la azotea, una cocina al aire libre y espacios diseñados para la creatividad y el descanso. Aunque fue temporal, la propiedad refleja el nivel de sofisticación al que Bad Bunny está acostumbrado en sus propiedades internacionales.

La casa de Ariana Grande en Bird Streets, Los Ángeles

A principios de 2024, Bad Bunny amplió su imperio inmobiliario al adquirir la mansión que pertenecía a Ariana Grande en Bird Streets, una de las zonas más codiciadas de Los Ángeles. La propiedad, de una sola planta y menos de 150 metros cuadrados, combina lujo y minimalismo con tres dormitorios, dos baños y garaje para dos vehículos.

Su piscina infinita al borde de la colina ofrece vistas espectaculares de la ciudad y se convierte en un espacio privilegiado para el descanso.

Residencia en Puerto Rico

Aunque el cantante expandió sus millones en propiedades internacionales, su corazón sigue en Puerto Rico. Durante la pandemia, compró una mansión de alquiler en San Juan, que se convirtió en su refugio privado. Con un valor de casi un millón de euros, esta residencia le permite disfrutar de la tranquilidad de la isla, mantener la cercanía con su familia y reconectar con sus raíces en Vega Baja, Vega Alta, Dorado y otros pueblos costeros.

"Afuera quizá el mundo esté escuchando y hablando de mí. Pero en esa casa, todo sigue igual", declaró a la revista "Time". En sus propias palabras: "Para mí es hermoso ir allí y que mis padres me sigan mirando con ojos de: 'Ven aquí, Benito Antonio'. El niño. El hijo'".