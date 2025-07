Cerraron dos exclusivos restaurantes de CABA recomendados por la Guía Michelin

El aumento de los precios de los insumos, la devaluación de la moneda y el impacto de la inflación en los costos de operación fueron algunos de los elementos clave que llevaron a su cierre.

Al anunciar el final de sus servicios, en redes expresaron su dolor: “No fue una decisión fácil, dolió mucho, pero creemos que es el momento correcto".

Además, destacaron que "Franca nació con una filosofía: ser más que un restaurante, ser un lugar de encuentro (...) Pusimos el alma, el corazón y mucha energía en este proyecto. Este cierre es el resultado de una realidad económica que nos toca profundamente y ya no podemos sostener”.

Hola, Hablar y contar, para seguir siendo coherente con mi manera de hacer, y con la manera de hacer que construí con Martín. Podría desaparecer unos meses, y hacer como si nada pasara. Pero no. Con mucha tristeza, les comparto que FRANCA cierra sus puertas. No ha sido una decisión fácil, ni mucho menos la deseada. Es el resultado de una realidad económica que nos toca profundamente, como a tantos otros, en mayor o menor proporción. Los restaurantes no son ajenos a los mismos problemas que tenemos todos en nuestra economía doméstica, lo ves cuando vas a la verdulería, a la carnicería, al supermercado. Cosas y situaciones que solo hablamos entre colegas del colectivo gastronómico, que nadie habla calculo por la exposición que eso implica en estos tiempos. Seguro también hubo errores, como así también aciertos. Abrimos de día, de noche, brunchs, de lunes a sábados, redujimos equipo con todo el dolor del mundo, no tocamos los precios, bajamos los precios, bajamos costos sin resignar calidad, y más. Pusimos el alma, el corazón, el cuerpo, la cabeza y cada gramo de energía en este proyecto, de nada vale hablar del dinero, eso va y viene. Durante todo este tiempo nos enfocamos en construir algo más que un restaurante: un lugar de encuentro, de sueños compartidos, de equipos saludables y de vivir de la felicidad que nos da la hospitalidad que tanto amamos. Pero creemos que no seguir es lo más sano, para el equipo, para mí socio @martin.feler (que más que socio se ha convertido en un hermano incondicional) y para mi. Agradezco de corazón a cada persona que pasó por nuestras mesas, y nuestra cocina, a quienes confiaron en nuestra propuesta, al equipo que siempre dejó todo, a nuestros proveedores y a quienes hicieron de FRANCA una parte de sus vidas. Me llevo muchos aprendizajes, crecimiento, emociones, y orgullo del equipo que formamos. Gracias @mechaferraro_ por tu empuje, tu sonrisa diaria y tu energía arrolladora. Gracias @agusjaimee por llevar adelante la sala y cuidar a tu equipo con tu sensibilidad y empatía característica. Soltar también es crecer, no es solo perder. A seguir caminando, lento, rápido, pero con la frente alta, y siempre para adelante. Julio

Por su parte, Sál, el otro restaurante destacado, se especializaba en cocina nórdica y había sido creado por el chef Nicolás Díaz Martini. Este restaurante, al igual que Franca, se dedicaba a ofrecer una experiencia gastronómica de lujo, pero no pudo soportar las dificultades que trajo la crisis económica.

Los costos de los insumos y los problemas derivados del tipo de cambio hicieron que la operación se volviera inviable.



En su Instagram oficial, en colaboración con el del local, Martini sostuvo luego de una reflexión: "Gracias por acompañarme en este sueño que fue Sál, en estos tres años... mi último plato fue simplemente el primero de otro... somos así, cocineros".

TIEMPO Por ahí el modo mas significativo de cambiar ( o el único ) es el tiempo, pq así nos medimos... el tiempo me dió cosas hermosas, y otras no tantas, el tiempo me hizo conocer Escandinavia, me hizo enamorarme de ellos de muy chico, enamorame otra vez, desenamorarme, volver a enamorarme... me dió a mi vieja, que es la mejor que hubiera siempre querido tener, aunque duro poco, y al viejo que la vida me pudo dar, que hoy lo quiero de vuelta como a nadie... el tiempo, me hizo viajar, gracias a ellos, de pendejo, Suecia, Austria, Suiza, Dinamarca, Noruega, eran cosas normales para mi... no lo son, yo lo quice normalizar... pero no pude, soy esto que soy ahora, y esto es lo que voy a ser... amo el Norte lejano, y amo el Sur en el que estamos... gracias por acompañarme en este sueño que fue Sál, en estos tres años... mi último plato fue simplemente el primero de otro... somos así, cocineros.... El tiempo todo lo demuestra... Persigan su sueños, aunque alguien te diga que son imposibles.... Gracias