Desde que se creó, el inodoro blanco fue una de las opciones más elegidas para los baños, sin que pareciera necesitar un cambio. Pero las tendencias de diseño empiezan a alejarse de ese clásico y buscan darle más protagonismo a cada elemento que se encuentra en el ambiente.
Chau al inodoro blanco: la tendencia que se impone para remodelar el baño en 2027
Un nuevo estilo de sanitario se vuelve furor en los baños modernos y permite sumar contraste, personalidad y un estilo mucho más actual.
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De cara a 2027, los inodoros negros y gris oscuro se van a empezar a ver como una alternativa cada vez más fuerte para quienes quieren renovar el baño y darle una estética moderna, especialmente en espacios minimalistas.
Inodoros negros y gris oscuro: la apuesta por la elegancia y la sofisticación
El negro permite generar un contraste fuerte con paredes, pisos y muebles claros. En un baño minimalista puede transformarse en uno de los principales puntos visuales sin que uno se vea obligado a sumar demasiada decoración.
El gris oscuro, por su parte, ofrece una opción más suave para quienes quieren salir del blanco tradicional sin generar un contraste tan marcado. Funciona muy bien junto a los cementos alisados, piedras, grises y muebles de madera. En ambos casos, la idea es que el inodoro deje de pasar desapercibido y forme parte del diseño general del baño.
Cómo integrar sanitarios oscuros en baños minimalistas sin perder luminosidad
Elegir un inodoro negro o gris no significa convertir todo el ambiente en un espacio oscuro, porque la verdadera clave está en equilibrar los colores y limitar la cantidad de materiales. Una combinación posible es usar paredes claras, muebles de madera, grifería negra y un inodoro oscuro, así se vuelve protagonista sin oscurecer el baño.
La iluminación también juega un papel importante, ya que las luces cálidas ayudan a suavizar los tonos más intensos y hacen que el espacio sea mucho más acogedor. Además, mantener líneas simples y evitar una decoración excesiva también permite que el sanitario oscuro se integre mejor al estilo minimalista.
Combinaciones ganadoras: madera, microcemento y grifería para lograr un ambiente moderno
Los inodoros oscuros pueden adaptarse a distintos materiales y terminaciones. Algunas combinaciones ayudan a conseguir un ambiente más moderno sin perder equilibrio, por ejemplo:
- madera, que aporta calidez y evita que el espacio sea muy frío
- piedra, ideal para reforzar una estética natural y sofisticada
- microcemento, que ayuda a conseguir una terminación uniforme y contemporánea
- grifería negra, para generar continuidad entre los distintos elementos
- detalles dorados o bronce, que suman contraste y un toque diferente
El resultado puede adaptarse tanto a baños completamente minimalistas como a espacios que mezclan texturas. La clave está en usar pocos materiales, tonos bien combinados y una iluminación que acompañe el conjunto.