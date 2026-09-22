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22 de septiembre 2026 - 16:13

El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

Reemplazará a Alejandro Vilches, quien renunció el lunes. El Ministerio de Salud informó que continuará la auditoría de pensiones por invalidez laboral y buscará mejorar el acceso a las prestaciones.

Pablo Di Liscia presidió IOMA y ocupó dos cargos de gestión en el Gobierno porteño antes de asumir al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Pablo Di Liscia presidió IOMA y ocupó dos cargos de gestión en el Gobierno porteño antes de asumir al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El Gobierno designó a Pablo Di Liscia como nuevo titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, un día después de la renuncia de Alejandro Vilches. El nombramiento fue comunicado este martes por el Ministerio de Salud, del que depende el área.

Noticia en desarrollo.-

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