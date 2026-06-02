VTV en aumento: los valores de este trámite en junio 2026

La actualización de la Verificación Técnica Vehicular acumuló cerca de un 20%, respecto de los valores que se encontraban vigentes durante febrero.

La vigencia de la VTV continúa como uno de los aspectos más observados durante los controles de tránsito en la provincia de Buenos Aires

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) continúa como uno de los requisitos obligatorios para circular en la provincia de Buenos Aires. Durante 2026, los controles de tránsito incrementaron su presencia en rutas y accesos , con el objetivo de comprobar que los vehículos cuenten con toda la documentación exigida por la normativa vigente.

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Las autoridades bonaerenses mantienen especial atención sobre el cumplimiento de este trámite, ya que su ausencia puede derivar en sanciones económicas de elevado valor. La documentación vinculada con la seguridad vial forma parte de las verificaciones habituales que realizan los agentes, en distintos operativos desplegados en el territorio provincial.

Los conductores deben presentar la VTV al día junto con otros documentos obligatorios, para evitar inconvenientes durante los controles. La licencia de conducir, el seguro y la patente forman parte de los requisitos exigidos para circular legalmente. La actualización de las tarifas entró en vigencia desde junio y alcanza tanto a automóviles particulares como a motos radicadas en la provincia de Buenos Aires.

El incremento aplicado sobre el valor del trámite responde a diversos factores vinculados con el funcionamiento de las plantas verificadoras. El sector atribuyó la modificación de los precios al aumento de salarios y a los costos operativos necesarios para sostener el servicio.

Valores de la VTV en PBA

La provincia de Buenos Aires definió nuevos importes para quienes deban realizar la Verificación Técnica Vehicular durante junio de 2026.

Las tarifas incluyen IVA, oblea y gastos administrativos asociados al trámite. Los valores vigentes son los siguientes:

autos particulares: $96.968

motos: $36.469

El esquema tarifario se aplica a los vehículos radicados dentro del territorio bonaerense. Algunos grupos cuentan con exenciones, que les permiten acceder al trámite sin costo.

Los beneficiarios alcanzados por esa medida son:

vehículos oficiales de la provincia y organismos descentralizados

ambulancias provinciales y municipales

vehículos de bomberos

personas con discapacidad titulares del vehículo

Determinados sectores también pueden acceder a una bonificación del 50% sobre el valor de la verificación. Los casos contemplados por ese beneficio son:

vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia

taxis y remises habilitados

transportes escolares

jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos

La renovación de la VTV debe realizarse de acuerdo con el cronograma anual dispuesto para cada terminación de patente.

Las fechas informadas para 2026 son las siguientes:

patentes terminadas en 6: hasta el 30 de junio

patentes terminadas en 7: hasta el 31 de julio

patentes terminadas en 8: hasta el 31 de agosto

patentes terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre

patentes terminadas en 0: hasta el 31 de octubre

patentes terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre

VTV-472

Atención a las multas por circular sin VTV, en Provincia

La provincia de Buenos Aires reforzó los controles vehiculares sobre rutas, autopistas y accesos con el objetivo de verificar el cumplimiento de la documentación obligatoria. Las sanciones por circular sin la VTV vigente pueden alcanzar cifras muy elevadas.

Las multas mínimas vinculadas con esta infracción parten desde $542.100. Las penalidades pueden superar los $1.807.000 cuando existen reincidencias o faltas consideradas graves durante los operativos de control.

Las autoridades provinciales remarcan que la acumulación de infracciones puede generar complicaciones administrativas para futuros trámites relacionados con el vehículo. Los conductores que registren sanciones pendientes podrían enfrentar demoras en distintas gestiones vinculadas con la unidad.

La documentación requerida para circular incluye varios elementos obligatorios que deben mantenerse actualizados:

licencia de conducir

seguro obligatorio

patente

VTV vigente

La regularización de esos requisitos permite evitar sanciones económicas y eventuales inconvenientes administrativos. La actualización de los valores y el endurecimiento de las fiscalizaciones hacen de este trámite un requisito para quienes utilizan vehículos particulares o motos dentro del territorio bonaerense.