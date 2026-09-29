La estética de las carreras conquista la moda: vuelven las zapatillas bajas, curvas y deportivas

Las siluetas bajas, líneas curvas y detalles inspirados en la Fórmula 1 son furor después de años dominados por modelos más gruesos.

Durante los últimos años, las zapatillas grandes y de suelas gruesas se veían en todos lados. Pero ahora, una nueva tendencia empieza a mirar hacia otro lado, ya que vuelven los modelos bajos, finos y con líneas que recuerdan a los autos de carrera .

Esta estética estilo racing salió de las pasarelas y las pistas para llegar a la calle. Las puntas redondeadas, formas curvas y diseños más pegados al pie se ven cada vez más seguido en modelos pensados para usar todos los días.

Uno de los mejores ejemplos es la Puma Speedcat , una zapatilla que nació inspirada en el automovilismo y que con los años terminó metiéndose en la moda urbana. Su perfil bajo, la punta redondeada y una forma mucho más fina que la de las zapatillas robustas, la volvieron a poner en el foco.

Cada vez más marcas toman detalles de las carreras, como las líneas aerodinámicas, las curvas y esa sensación de velocidad , y los pasan a modelos para usar fuera de las pistas. La tendencia toma algunos guiños del automovilismo y los lleva a zapatillas que funcionan perfectamente con ropa de todos los días.

La clave está en la forma, que se basa en zapatillas bajas, más finas y bien pegadas al pie , con suelas discretas y líneas curvas que hacen que el diseño se vea más dinámico. Dentro de esa búsqueda está GT, el nuevo modelo de Veja , que sigue esa estética. Tiene una silueta baja, una punta apenas levantada y distintas curvas alrededor de los cordones.

Las líneas curvas y aerodinámicas son una de las claves del nuevo estilo racing.

La clásica "V" de la marca también aparece sobre los laterales y la suela suma pequeños detalles gráficos que terminan de darle un aire deportivo. Los colores van desde opciones fuertes, pensadas para levantar un look, hasta tonos más fáciles de combinar para que las zapatillas puedan funcionar todos los días.

Las colaboraciones entre marcas de moda y automovilismo ayudaron a llevar esta estética fuera de las pistas. Gentileza - Veja

Colaboraciones icónicas entre marcas de lujo y la Fórmula 1

La moda y el automovilismo conviven desde hace mucho tiempo, y las colaboraciones entre marcas ayudaron a llevar esa estética mucho más allá de los circuitos. Puma y Porsche, por ejemplo, lanzaron colecciones inspiradas en los autos deportivos de la firma alemana. Adidas también tiene Adidas Motorsport, una línea de calzado que se inspira en las carreras.

Ese cruce ayudó a que formas y detalles que antes se veían solo en competencias hoy aparezcan en zapatillas pensadas para salir, ir a trabajar o simplemente caminar por la ciudad. La idea no es copiar un uniforme de carrera, sino quedarse con algunos de sus códigos y llevarlos a un estilo más cotidiano.

Los modelos racing se pueden sumar a looks diarios con jeans, pantalones amplios y prendas básicas. Gentileza - Veja

Cómo combinar las zapatillas estilo racing en tus outfits diarios

Lo bueno de estas zapatillas es que son fáciles de sumar a un look sin tener que cambiar todo el guardarropa. Las versiones negras o en tonos neutros van bien con jeans, pantalones rectos o prendas básicas. Si el modelo tiene colores más fuertes, puede convertirse directamente en el detalle que levanta un conjunto más básico.

También quedan bien con pantalones más amplios, porque el contraste con una zapatilla fina ayuda a equilibrar el look. La clave es no exagerar con las referencias al automovilismo. Con prendas simples y una silueta estilo racing en los pies alcanza para sumar la tendencia sin que parezca un disfraz.