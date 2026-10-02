Por mucho tiempo, el suavizante fue uno de los productos infaltables en el lavarropas. Deja perfume, ayuda a reducir arrugas y hasta puede facilitar el planchado, pero una nueva tendencia provocó que su uso tan frecuente empezara a generar algunas dudas.
El suavizante de ropa quedó en el olvido: la tendencia viral y económica para reemplazarlo
Cada vez más personas buscan dejar de usar suavizante y reemplazarlo por una mezcla que promete cuidar mejor algunas prendas.
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El problema aparece cuando se acumula sobre las fibras de ciertas prendas, especialmente las deportivas y de microfibra. Por eso, en redes se empezó a viralizar una alternativa mucho más simple, una mezcla de ácido cítrico y agua.
Por qué el suavizante convencional puede dañar tu ropa y el lavarropas
El suavizante funciona reduciendo la fricción entre las fibras. Eso hace que la ropa quede más suave, disminuya la electricidad estática y sea más fácil de planchar. Pero el uso constante también puede dejar una película grasosa sobre las telas.
Según el ingeniero químico Diego Fernández, conocido en redes como Renovando con Ideas y Químicos para el Hogar, esa acumulación puede afectar la transpirabilidad de algunas prendas y modificar el brillo que dejan ciertos detergentes.
El problema se nota especialmente en ropa deportiva y tejidos de microfibra, donde una mayor acumulación puede terminar jugando en contra del uso para el que fueron diseñados.
La solución con ácido cítrico: la tendencia que triunfa en redes sociales
Frente a eso, una de las alternativas que más empezó a circular es el ácido cítrico diluido en agua. La mezcla ayuda a disolver residuos alcalinos que puede dejar el detergente y también contribuye a reducir la electricidad estática.
La recomendación es preparar una solución con 150 gramos de ácido cítrico por cada litro de agua. La idea es usarla como reemplazo del suavizante tradicional, especialmente en lavados donde se busca evitar que queden residuos acumulados sobre las fibras.
Además, muchas lavadoras modernas ya incluyen programas pensados para funcionar sin suavizante, así que también conviene revisar el manual del equipo antes de usar cualquier producto adicional.
Cómo preparar el sustituto casero para tu lavado
La preparación es muy simple:
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poner 150 gramos de ácido cítrico
agregar un litro de agua
mezclar hasta integrar bien la solución
Después, se usa en el lavado como alternativa al suavizante convencional. De todas formas, antes de probarlo conviene revisar la etiqueta de cada prenda, ya que ahí se indican la temperatura, el tipo de ciclo y los cuidados específicos que necesita cada tela.
Qué ropa nunca deberías lavar con suavizante industrial
Las prendas que más pueden verse afectadas por la acumulación del suavizante son las deportivas y las de microfibra. En estos casos, la película que queda sobre las fibras puede reducir la transpirabilidad y modificar algunas de las propiedades del tejido.
Por eso, en este tipo de ropa conviene revisar siempre la etiqueta y evitar usar suavizante si el fabricante no lo recomienda. Más que eliminarlo de todos los lavados, la tendencia intenta usarlo con más criterio y buscar otras opciones cuando el tipo de tela puede verse perjudicado.
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