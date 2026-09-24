Freidora de aire con vidrio: la nueva innovación que transforma la experiencia en la cocina

El cambio está en algo tan simple como poder ver la comida mientras se cocina, sin abrir la freidora de aire para ver si falta mucho o no.

Las freidoras de aire se ganaron un lugar en muchas cocinas por su facilidad de uso y la posibilidad de preparar alimentos con poco aceite. Ahora, una nueva tendencia modifica uno de los elementos más reconocibles del electrodoméstico: el clásico canasto opaco empieza a dejar lugar a recipientes de vidrio transparente.

A simple vista, el cambio parece estar únicamente en el diseño. Sin embargo, poder observar la comida durante todo el proceso modifica una de las acciones más comunes al usar estos equipos: abrir el cajón cada vez que se quiere comprobar cuánto falta o si la preparación ya alcanzó el punto buscado.

La air fryer con recipiente de vidrio utiliza el mismo principio que los modelos más conocidos . Una resistencia genera calor mientras un ventilador hace circular aire caliente a gran velocidad alrededor de la comida para cocinarla y dorar su superficie.

Funciona como una freidora de aire común, pero cambia el canasto metálico por un recipiente de vidrio resistente al calor.

La principal diferencia aparece en la zona donde se colocan los alimentos. En vez de un canasto metálico y opaco, algunos equipos incorporan un recipiente transparente preparado para soportar las altas temperaturas.

Incluso existen modelos fabricados con vidrio de borosilicato, un material utilizado por su resistencia térmica. El resto del aparato conserva los componentes necesarios para producir y distribuir el calor, por lo que no recibe enormes modificaciones más allá del material del recipiente.

Este formato tampoco cambia las preparaciones básicas de una air fryer. Se pueden cocinar carnes, verduras, papas, alimentos congelados y otras comidas habituales, con tiempos y temperaturas que dependen de cada receta y del equipo utilizado.

Control en tiempo real: el beneficio de ver tus alimentos sin perder calor

En una freidora convencional, revisar el estado de la comida obliga a retirar o abrir el canasto. Con un recipiente transparente, en cambio, es posible observar el color y el dorado mientras el aparato continúa funcionando.

Esto resulta especialmente práctico cuando faltan pocos minutos para terminar una preparación. En lugar de abrir varias veces para comprobar el punto, el vidrio permite seguir el proceso y decidir con mayor precisión cuándo detenerlo.

Abrir una freidora durante su funcionamiento interrumpe momentáneamente la circulación de aire caliente y provoca una caída de temperatura en el interior. Evitar controles innecesarios reduce esas interrupciones, aunque el recipiente transparente no elimina la necesidad de mover o dar vuelta ciertos alimentos cuando la receta lo requiere.

La visibilidad también permite detectar antes si una parte comienza a dorarse demasiado o si todavía necesita tiempo. La diferencia no está en una mayor potencia ni en una nueva forma de generar calor, sino en contar con una referencia visual que los canastos opacos no ofrecen.

Algunos modelos cuenta con una doble canasta de vidrio. Ninja

Del plástico/metal al cristal: así evoluciona el diseño de los electrodomésticos de cocina

Las primeras freidoras de aire popularizaron una estética bastante reconocible: carcasas de plástico, detalles metálicos y un cajón cerrado que escondía por completo la preparación. Durante años, ese formato prácticamente no cambió porque el diseño estaba pensado, ante todo, alrededor de su función.

La llegada del cristal rompe con esa imagen. El recipiente pasa a ser una parte mucho más importante del aspecto del equipo y le da una apariencia más cercana a otros utensilios de cocina que a un electrodoméstico cerrado y compacto.

Ese cambio acompaña una tendencia más amplia en este tipo de productos. Los fabricantes empezaron a prestar más atención a materiales, terminaciones y formas para que los aparatos no solo cumplan una tarea, sino que también tengan un lugar propio dentro de la cocina. En las nuevas air fryers, el vidrio es una de las formas más visibles de esa transformación.